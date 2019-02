Fredag aften kl 21.10 mødtes jeg med en af mine gamle venner. Vi arbejdede engang sammen i Silkeborg, nu er han tilknyttet AGF.

Vi skulle ikke ud og fejre noget, vores møde havde været planlagt længe før Sønderjyskes og AGFs møde, men alligevel bar aftenen noget præg af en fejring hos min ven.

Hver for sig har vi fulgt AGFs to første kampe. Han synes nok, at AGFs spil har været bedre, end min vurdering er, men naturligvis kunne jeg godt forstå hans begejstring over de seks point i de to første kampe og ligeledes hans opfattelse af, at Patricks Mortensens mål både var superflot og enormt vigtigt for mange ting i Aarhus, forklarede han mig.

Og ja, sådan er det.

Kvaliteten er elendig, de gode spillere kan ikke vise, hvor gode de er, og de kan ikke lykkes med det, de er gode til på så dårlige baner. Seværdigheden er ringe. Peter Sørensen

Efter kampen i Haderslev var vi også begge endnu mere overbeviste om, at Grabara er en markant forstærkning for AGF.

Tredje sejr i træk, to clean sheets med den nye målmand og en øjeblikkelig placering som nummer fem i Superligaen.

Begejstringen vil ingen ende tage, som de synger i Aarhus.

Og dog, for hvis det, tv-billederne indikerede blot fem minutter inde i kampen, da Frederik Tingager vred om i sit knæ, står til troende, så kan han godt risikere en langvarig skade. Det vil være en alvorlig streg i regningen. Han er også en betragtelig årsag til AGFs genvundne stabilitet i defensiven.

Hør seneste episode af B.T.s podcast 'Bettingklubben' herunder, og husk, du også kan høre den i vores helt nye app HER

AGF har fået en drømmestart på foråret takket være hårdt arbejde og individuel kvalitet. Uden at spille drømmebold, som min ven ellers påstår, men med en stil, der er passende til årstidens banestandard.

Sønderjyskes start har vel snarere været et mareridt.

Nu er de uden sejr i syv kampe. I Ridderholms to første kampe har de mødt to hold, som de burde kunne matche, men hverken mod Velje eller AGF er der kommet point på kontoen.

Alarmklokkerne ringer dog næppe endnu. Glen er en dygtig træner, og Sønderjyske kommer ikke i fare for at rykke ud.

Alligevel er der disharmoni i Haderslev.

Ikke så meget på grund af resultaterne og placeringen langt fra Sønderjyskes ambition.

Men fordi vi må gå ud fra, at Glen Riddersholms visioner om ”at tage et nyt skridt” men flere pasninger og tålmodighed i spillet, som helst skal foregå på græsset, er afstemt med klubbens ledelse, eller i mindste med sportschef Hans Jørgen Haysen. Det vidner beslutningen om at bruge store ressourcer på at forbedre træningsfaciliteterne også om. Træningsbanernes stand er forbedrede, netop for at man kan øve sig i at spille på en anden måde, end med mange lange bolde og med traditionelt få pasninger i holdet inden afslutning.

Men det er en farlig øvelse, når man ikke spiller kampe på gode og jævne græsbaner, og det gør man i almindelighed ikke i Danmark i størstedelen af forårssæsonen - og åbenbart i særdeleshed ikke i Haderslev, hvor banen i går var en skandale!

Hvis nogen nogensinde har mistænkt Sønderjyske for at drage fordel af dårlige baneforhold mod visse hold, kan ingen i dag med nogen logik komme med denne grænseoverskridende påstand. For netop den stil, Glen og co. ønsker sig, mislykkes med meget stor sikkerhed under disse omstændigheder. Det ved man naturligvis også i Sønderjyske. Jeg formoder, at det er her, frustrationen over kommunens lavprioritering af regionens vigtigste stadion er størst.

Det er imidlertid ikke kun Sønderjyske, der bør være frustrerede. Det bør tv-rettighedshaverne, publikum og ikke mindst dem, der generelt er ansat til at varetage udvikling og kvalitet i dansk fodbold, også være.

Kvaliteten er elendig, de gode spillere kan ikke vise, hvor gode de er, og de kan ikke lykkes med det, de er gode til på så dårlige baner. Seværdigheden er ringe. Og med mindre man med spænding følger sit eget hold på tv, er underholdningsværdien på lavpunktet, og udviklingen af danske spillere stagnerer under disse nedslående rammer.

At det tilmed kan være direkte farligt for den enkelte spiller, fik man syn for i Haderslev, da Frederik Tingager kom til skade.

Sandheden er, at det ikke kun er et problem i Haderslev, men i rigtig mange af byerne, som huser et superligahold. Sidste år var det endnu værre end i år, fordi vejrguderne havde været endnu mere nådesløse. Men hvis der skal være så store udfordringer med at levere jævne og græsbegroede baner efter en så mild vinter, som vi har haft i år, bør man reagere på sagen fra centralt hold.

Forudsætningen for at kunne spille fodbold med flade afleveringer på græsset bør være til stede for alle og ikke kun Glen Riddersholm i Haderslev.

Der, hvor man ikke kan stille denne forudsætning til rådighed, bør der ikke spilles superligafodbold.

Jeg er tilhænger af VAR, men større tilhænger af bedre baner, og jeg mener, det var bedre at bruge pengene her, så alle hold, der kvalificerer sig til Superligaen, kan pålægges at stille gode baner til disposition. Kan man så alligevel ikke det, bør kampene flyttes til neutrale stadions med passende faciliteter.

I Norge og Sverige har man taget konsekvensen af klimaet. Deroppe har langt de fleste hold nu kunstgræs på deres stadions. Vi har dog hverken norsk eller svensk klima i Danmark, så det behøver ikke nødvendigvis at være løsningen, men det er langt bedre at spille på en god kunstgræsbane i Nordsjælland end på en dårlig naturgræsbane i Sønderjylland.