Peter Schmeichel er imponeret af det, Ole Gunnar Solskjær har bedrevet i Manchester United.

Også selvom klubben blot indtager en femteplads i tabellen, før Premier League i næste uge bliver sparket i gang igen efter corona-pausen.

Ifølge den danske United-legende, der spillede sammen med Solskjær i 90erne, har den norske manager fået det optimale ud af holdet indtil videre.

Det forklarer han i et interview med CNN.

Peter Schmeichel har stor tillid til Ole Gunnar Solskjær. Foto: CHRISTIAN BRUNA Vis mere Peter Schmeichel har stor tillid til Ole Gunnar Solskjær. Foto: CHRISTIAN BRUNA

»Jeg synes, han har gjort et fantastisk stykke arbejde. Han har klart overgået mine forventninger til, hvad der kunne blive gjort på relativt kort tid,« siger Peter Schmeichel, som påpeger, at Solskjær er i gang med at rydde op efter flere års slingrekurs:

»Basalt set har han overtaget seks års forsøg på at gå i for mange forskellige retninger. Han har overtaget spillere, som spillede under Sir Alex (Ferguson, red.), han har overtaget spillere, som spillede under Moyes og Louis van Gaal og så Mourinho - og de er alle sammen forskellige,« lyder analysen.

Samtidig er det tydeligt for Peter Schmeichel, at Ole Gunnar Solskjær både spillemæssigt og menneskeligt har sat sit aftryk på truppen - og det lover godt, mener han.

»Han har også bragt alle de her værdier ind. Spillerne kender dem nu. Hvis du ikke deler vores værdier, så er der ikke plads til dig her. Så du er nødt til at leve op til hans værdier. Og han bringer sin egen kultur ind, og du kan se den, og det er fantastisk,« siger Schmeichel, der selv er ambassadør for Manchester United.

Om Peter Schmeichels analyse holder stik, får vi et fingerpeg om, når Manchester United 19. juni genoptager Premier League-sæsonen. Det sker, når ‘De røde djævle’ møder Tottenham på udebane.