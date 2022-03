En speciel og absurd sag ramte FC København fredag, da det pludselig kom frem, at der er begået en stor brøler.

Det viser sig, at klubben skal forsøge at slå videre fra de kommende Conference League-kampe mod PSV Eindhoven uden en fuldblodsangriber, da Khouma Babacar, som er den eneste registrerede angriber, er i karantæne i begge opgør efter et rødt kort fra en europæisk kamp i 2020.

FC København forklarede efterfølgende, at sagen kom som en overraskelse for klubben.

I spillertruppen fandt Peter Ankersen ud af det, da han på oplysningen på nettet.

Foto: Martin Sylvest Vis mere Foto: Martin Sylvest

»Jeg læste om det på nettet. Jeg vidste ikke noget om det,« siger forsvarsspilleren, der ellers ikke har gjort sig de store tanker om brøleren.

»Det har jeg ikke rigtig nogen holdning til. Det er ikke mig, der sidder og indberetter truppen,« lyder det fra Peter Ankersen, der gerne så Khouma Babacar være berettiget til at spille mod den hollandske storklub.

»Jo, selvfølgelig. Vi vil gerne have alle fra truppen med, men der er jo nogle regler, der gør, at de ikke kan være med, så må vi tage den derfra.«

Med 3-0 over Randers er FC København kommet flyvende fra land i forårets Superliga med tre sejre i tre kampe.

I næste kamp venter et vaskeægte topopgør mod FC Midtjylland, men Peter Ankersen forsikrer om, at al energien lige nu bliver lagt på torsdagens kamp mod PSV Eindhoven.

»Hvis jeg skal være helt ærlig, tænker jeg ikke så meget på tabellen lige nu. Jeg tænker på, at vi har en ufattelig svær kamp nede i Eindhoven, som vi har fokus på. Vi vil jo sindssygt gerne videre i Conference League, og vi ved, at det bliver rigtig svært, så det kræver vores 100 procent fokus. Hvis vi begynder at koncentrere os om Superligaen, kan det godt begynde at gå galt dernede,« siger han.

FC København havde tre navne, de kunne registrere til de europæiske kampe, og valget faldt på Roony Bardghji, Denis Vavro og altså Khouma Babacar.