Én tilgang.

Det er, hvad det er blevet til for AGF i dette transfervindue.

Det har skuffet fodboldekspert og kommentator hos TV3 Sport Per Frimann, der havde håbet på mere. Men det har også været et fornuftigt vindue, fortæller han til B.T. Aarhus.

»Jeg synes faktisk, at Eskild Dall er spændende, og det er godt set, da han også kan spille flere positioner. Han er et kæmpe talent.«

Talentet Eskild Dall er den eneste spiller som AGF har tilføjet til truppen i dette transfervindue. Han er blevet hentet på en lejeaftale i Ajax.

»Jeg er samtidig også lidt skuffet, og jeg havde håbet på flere forstærkninger, hvor man havde kigget på en ægte kantspiller, selvom Dall også kan spille den.«

Og når Per Frimann siger det, så er der bestemt en spiller, som han gerne havde set i AGF.

»Hvis man har kunnet få Awer Mabil og haft penge til ham, så er jeg forundret over, at man ikke har hentet ham. Han er lidt anderledes end de andre spillere, de kan bruge der. Jeg synes, han er blevet gjort dårligere, end han er. Han er en rigtig god spiller, som ofte leverer på et godt niveau, og hvis Thorsteinsson ryger til sommer, så havde det været et smart træk at tage ham ind nu.«

Han slår fast, at AGF har en ret stor trup, og han forventer også, at et par spillere vil ryge i løbet af den kommende tid.

»Man må regne med, at Patrick Olsen ryger. Han har for meget kvalitet til at være marginalspiller. Han har et godt navn, og det ville undre mig, hvis man ikke kan sælge ham til udlandet, og jeg tror også, at der fortsat bliver arbejdet på det.«

I sommer hentede AGF mange nye spillere, og tager man det med i betragtning, så er Per Frimann tilbøjelig til at kalde vinduet for fornuftigt.

»Man skal ikke fyre den vildt af, hvis man ikke føler for det. Det gjorde de i sommer. Man undervurderer nogle gange betydningen af, at spillere får lov at være i en klub og udvikle sig. Spillerne skal have længere tid, end man tror, før de begynder at præstere. Så transfervinduet har været lidt til den blege side, men fornuftigt nok for AGF.«

AGF spiller deres første kamp i Superligaen i foråret 18. februar, når ‘De Hviie’ drager til Haderslev og møder Sønderjyske.