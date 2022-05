Peter Christiansen er en lettet mand.

Sportsdirektøren i FC København kunne søndag glæde sig over, at planen var lykkedes.

Københavnerne er igen danske mestre.

Og den ære sendte han i retning af træner Jess Thorup. Men Christiansen var ikke begejstret for spørgsmål omkring trænerposten.

Foto: Bo Amstrup Vis mere Foto: Bo Amstrup

Især en episode var han utilfreds med i denne sæson.

Forud for den vigtige kamp mod Silkeborg på hjemmebane 11. maj blev Thorup bedt om at forholde sig til sin egen situation som træner på tv. Og det faldt ikke i god jord hos chefen.

»Det er noget svineri, at han skal stå at forholde sig til det inden en Silkeborg-kamp, der måske var den vigtigste i sæsonen. At han skal forholde sig til sin egen situation. Det er mangel på respekt, det er ikke den standard, som I skal have. Vi står til rådighed for meget og til mål for meget, men det var under bæltestedet,« siger Christiansen midt i mesterskabsfesten.



Han skyder alle spørgsmål ned omkring Thorups position i klubben.

»Det gider jeg ikke at svare på. Især ikke på en dag som i dag. Det taler for sig selv, hvad der er sket. Det har han en stor del af æren for,« siger han og uddyber omkring situationen, der gjorde ham sur.

»Det var et spørgsmål, der blev stillet direkte op i hovedet på Jess Thorup 15 minutter, inden han skulle ind og spille (mod Silkeborg, red.).«

»Det er okay at sætte spørgsmålstegn ved. Der er bare noget situationsfornemmelse og tidspunkt for det, og det var ikke inden den kamp. Og heller ikke nu. Vinder man det danske mesterskab, er det klart godkendt. Det må jeg sige,« slår han fast.

I stedet fokuserer han på alt det, der er lykkedes for klubben.

»Det er jo en lettelse. Vi gør det lidt for spændende til sidst, men jeg synes, fokusset har været der, og det er fedt at se, at vi har modet - og det er kredit til Jess (Thorup, red.) - at ryste posen og vælge de spillere og typer, hvor vi skal vinde kampene,« siger Christiansen, der ikke ville ud med, om han skulle vise sine evner frem på dansegulvet til guldfesten.

»Nu skal jeg virkelig tænke… Den skal jeg passe på med, den kommer spillerne til at være efter mig på senere. Den passer jeg på,« griner han, inden han traskede ud af Parken til fest.

FCK slog AaB 3-0 i sæsonens sidste kamp, der endegyldigt sikrede mesterskabet.