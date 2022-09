Lyt til artiklen

Jess Thorup har aldrig været så presset som FCK-træner, som han er nu efter søndagens nederlag til FC Midtjylland.

Fansenes konklusion efter kampen var utvetydig, og der blev råbt på trænerens afgang.

Efter det sjette nederlag i 10 Superliga-kampe ville sportsdirektør Peter 'PC' Christiansen da heller ikke stikke ham en jobgaranti.

»Jeg synes, det er svært at stå her og snakke om garantier, og alle vil vide, om træneren er der, eller han ikke er der. Nu skal I også lige respektere, at vi lige har gjort kampen færdig, og at vi er dybt skuffede alle sammen,« siger FCK-bossen og slår fast, at han godt kan forstå fansenes lyst til at ytre sig.

Peter Christiansen er nemlig også selv ved at gå ud af sit gode skind.

»Jeg forstår godt, at folk er frustrerede, for jeg er selv max frustreret. Det tror jeg også, at spillerne og træneren er. Vi er lige så skuffede som alle andre, der følger klubben tæt, så jeg forstår godt, at de har en holdning til det. De bakker os igen flot op, og så er der en konklusion til sidst, når man har tabt. Det er deres ret. Det er helt fair, at de ytrer sig,« forklarer han og slår fast, at alle er utilfredse med resultaterne i Superligaen.

»Det er ikke godt nok. Det har du ret i. Vi er lige på bagkant af en kamp, så jeg tror, det er sundt for os alle sammen at sunde os og så lige tænke igennem, hvad der er sket og lægge de ting sammen, som er sket indtil videre. Så kommer der en dag i morgen.«

Mandag skal alle sten vendes, bemærker Peter Christiansen.

»Vi kigger på indholdet, for det er sådan, man gør i en fodboldklub. Kigger på præstationerne, og så vurderer man fra gang til gang. Det er også sådan, trænerne arbejder med spillerne. Vi ser på, om vi leverer på det niveau, vi har sat op,« siger han og fortsætter:

»Hvis du kigger på kampen i dag (søndag, red.), er der nogle fine ting i indholdet, der faktisk klæder os og måden, vi ser ud på, men det er klart, at når du taber seks gange i 10 kampe, så er det svært at være tilfreds, ikke?«

I den kommende uge er der landskampspause, hvor Superliga-klubberne får mulighed for at holde fri, men for Peter Christiansen står den om muligt på endnu mere FCK-tid.

»Selvfølgelig skal jeg arbejde nogle flere timer, det vil jeg gerne sige ja til. Men det er sådan, det er,« konstaterer Peter Christiansen og svarer således på, om Jess Thorup også er træner i næste FCK-kamp.

»Det er udgangspunktet.«

Den slags har man som bekendt, til man har et nyt. Det vil analysen i de kommende dage afgøre.