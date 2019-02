Brøndby har i forårets første to kampe lignet en skygge af sig selv. Defensivt ser det håbløst ud, og offensivt er det idéforladt.

Præcis den følelse står Brøndbys ene midterforsvarer Paulus Arajuuri med, efter Brøndby søndag aften tabte 2-1 til et Esbjerg-mandskab, der burde have vundet langt større, end resultatet viser.

»Vi spillede en lortekamp. Jeg ville ønske, vi skulle spille igen i morgen. For vi har kvaliteten, og vi ved allesammen, hvad vi skal. Vi skal bare spille bedre. Vi skal vågne op! Der er ikke noget positivt at fremhæve lige nu. Energien er der slet ikke, og det er os spillere, der er ansvarlige,« siger Paulus Arajuuri til TV3+.

Sammen med sin forsvarsmakker Benedikt Röcker sejlede han rundt som en ødelagt olietanker med defekte propeller.

Esbjergs Adrian Petre og Brøndbys Benedikt Röcker. Foto: John Randeris Vis mere Esbjergs Adrian Petre og Brøndbys Benedikt Röcker. Foto: John Randeris

Med tanke på den optakt holdet havde sammen i januar, er det en stor gåde for den finske forsvarer, at Brøndby ikke har kunnet levere i de to første kampe.

»Det burde ikke være sådan her. Vi skal bare klø på. Det er virkelig svært. Måske vil vi for meget. Jeg har ikke svaret (på hvorfor spillet er som det er, red.), men vi kan allesammen se, at vi ikke er det Brøndbyhold, vi skal være. Vi ved, vi har kvaliteten til at være bedre. Til at ligne det hold, vi var tidligere. Men sådan er det ikke,« sagde Arajuuri.

Det var tydeligt at se på Arajuuri, at han var påvirket af den ringe indsats, holdet leverede. Derfor var opskriften på, hvad der skal ske nu, simpel. »Hjem og se sig selv i spejlet«.

Også Alexander Zorniger var langt fra tilfreds med sine spilleres præstationer på banen.

Brøndbys Nikolai Laursen og Esbjergs Jacob Lungi Sørensen. Foto: John Randeris Vis mere Brøndbys Nikolai Laursen og Esbjergs Jacob Lungi Sørensen. Foto: John Randeris

»Alle er selvfølgelig meget skuffede lige nu. Der er stadig børn, der er vågne, så jeg kan ikke sige, hvordan jeg har det. Vores præstation var for dårlig og indstillingen også. Det er vores store problem i år. Spillerne skyder skylden videre til den næste. Man skal selv tage ansvar for sin præstation,« sagde Zorniger til TV3+.

Inden kampen var han sikker på, at startelleveren ville være i stand til at levere en god kamp. Samtlige spillere havde også fået genvalg fra sidste kamp mod FC Nordsjælland. Men den opstilling har ikke kvalitet nok, mente Zorniger.

»Vi har gode spillere. Men vi har ingen våben, der fungerer på banen. Vi kæmper virkelig med mentaliteten. Vi taber for mange situationer på banen, hvor vi ellers kunne genvinde selvtilliden. Derfor kan de heller ikke give selvtilliden videre til de andre spillere på holdet,« sagde han til TV3+.

Det var kun de sidste 10 minutter af kampen, tyskeren var tilfreds med. Brøndby ligger på fjerdepladsen i Superligaen med ét point ned til nedrykningsslutspillet.