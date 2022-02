Olsen har lagt en plan.

Ikke Egon Olsen, men Patrick Olsen. Han skal tørne ud for Slask Wroclaw i Polen, som han har skrevet en kontrakt med, der går til 2025.

I forbindelse med skiftet har polakkerne lavet en bizar præsentationsvideo med Olsen.

Til tonerne af Olsen-banden bevæger den tidligere AGF-spiller sig ind på banen iført jakkesæt og bowlerhat.

Som prikken over i'et har han sågar en cigar i munden, mens han kigger sig omkring på stadion og ser tilfreds ud, inden han fyrer en replik af på polsk.

Videoen slutter med, at man ser, at Olsen har en Olsen-banden tatovering på armen.

Mon ikke han selv har haft en finger med i spillet, når det kommer til videoen?

Tirsdag blev Patrick Olsens skifte officielt, men B.T. kunne allerede mandag afsløre, at skiftet var så godt som på plads og kun manglede at blive annonceret.

Her kunne B.T. afsløre, at midtbanespilleren med et ophav i Tårnby søndag aften forlod Danmark og bliver solgt for en pris på 1,3 millioner kroner.

Halvandet år efter skiftet fra AaB er Patrick Olsen altså kommet i overskud og er offer for hård konkurrence i det aarhusianske. Derfor har han opsøgt mere spilletid, fortæller AGF-sportschef Stig Inge Bjørnebye til klubbens hjemmeside.