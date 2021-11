Patrick Mortensen blev den store helt for AGF, da han scorede på straffespark i overtiden mod FCK til 1-1 med en panenka.

Beslutningen om, at han skulle lave en panenka mod den tidligere holdkammerat Kamil Grabara, blev allerede taget dagen forinden.

»Det er simpelt, det er bare at beslutte sig for, hvordan man vil sparke, og den beslutning traf jeg allerede i går (lørdag, red.). At det så blev i fem minutters overtid ned mod egne fans og med jeg ved ikke hvor mange buhende tilråb i ryggen, var bare et ekstra krydderi på det.«

Mortensen har haft adskillelige minutter på træningsbanen sammen med Grabara i AGF, og polakken er ikke nem at score på fra 11-meter-pletten, fortæller Mortensen.

»Jeg har brugt meget tid med Kamil på træningsbanen med straffespark, og det er ikke sådan, at jeg har scoret på otte ud af ti. Han er sindssygt god på stregen, og det har været god sparring for mig også. Han kommer hurtigt ud i siderne, så man skal sparke hårdt og højt, hvilket også er et stort sats. Så tænkte jeg, at det var meget flabet at lave en lille panenka i dag.«

Efter scoringen satte angriberen sig ned i en mediterende stilling, og det var der en rigtig god grund til.

»Det handlede om alt det her mentale aspekt. Meditation og sådan nogle ting, som nogle måske synes er et tabu at snakke om, men det gavner mig helt vildt. Det er basalt i forhold til at kunne holde fokus og være til stede. Det kan godt være svært i sådan en atmosfære. Men med det, chip jeg laver i dag, så beviser jeg, at jeg kan holde hovedet koldt.«

AGF spiller sin sidste kamp inden vinterpausen mod Silkeborg IF på fredag hjemme på Ceres Park.