Selskabet bag FC København, Parken Sport & Entertainment, har vendt sidste års gigantiske underskud.

For selskabets årsrapport for 2021 viser nemlig et overskud på hele 67,2 millioner kroner efter skat.

Det oplyser Parken Sport & Entertainment i en selskabsmeddelelse.

»Det er et tilfredsstillende resultat under svære betingelser og hvor især covid-19-situationen har sat sine spor. Vi er kommet fornuftigt igennem det, og Parken Sport & Entertainment står stærkt rustet til vækst og udvikling i de kommende år,« siger bestyrelsesformand, Allan Agerholm, og tilføjer:

»Både kommercielt og sportsligt er vi inde i en meget positiv udvikling. Vi i gang med en sæson med rekordhøje tilskuertal, et historisk antal solgte sæsonkort og en merchandiseforretning, der har en flot vækst, som vi har planer om at udvikle og vækste yderligere.«

2021-resultatet før skat landede på 105,9 millioner kroner, hvilket overgår forventningerne for året, lyder det.

Sidste år lød underskuddet på hele 229,4 millioner kroner.

Selskabet oplyser desuden, at der ændres i bestyrelsen således, at formand for revisionsudvalget Hans Carstensen ikke genopstiller på selskabets ordinære generalforsamling 21. april 2022.

Her vil det i stedet blive Michael Stenskrog, der vil blive indstillet til nyt medlem af bestyrelsen og som formand for selvsamme udvalg.