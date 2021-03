Fredag præsenterede Parken Sport & Entertainment (PSE) et historisk underskud på 289 millioner kroner før skat.

Det fremgår af årsrapporten for 2020, og der er tale om det største underskud i Superligaens historie efter et voldsomt år, der har været præget af coronavirus.

»Det er et markant stort og betydeligt underskud. Der er nok mange aktionærer i Parken, der drømmer om at vaccinen bliver rullet hurtigt ud, så man får genåbnet Lalandia og Parken,« siger erhvervsredaktør på Berlingske Thomas Bernt.

PSE ejer både FC København, men også Lalandia og PS&E Ejendomme, og det store underskud skal findes i, at man er ramt på flere af benene.

Superligaens største underskud 1. FC København: -289 millioner kroner (2020) 2. Brøndby: -266,6 millioner kroner (2012) 3. FC København: -239 millioner kroner (2009) 4. FC København: 1-67,8 millioner kroner (2018) 5. Brøndby: -153,8 millioner kroner (2014) 6. AaB: -90,5 millioner kroner (2009) 7. Brøndby: -78,7 millioner kroner (2019) 8. FC Midtjylland: -52,7 millioner kroner (2015) 9. AaB: -50,1 millioner kroner (2010) 10. FC Midtjylland: -40,8 millioner kroner (2010) Kilde: Steen Houman

»Parken er havnet i den perfekte storm. De er ramt på alle tre ben. Lalandia er lagt ned på grund af restriktionerne, og fodbolden har været lukket for tilskuere. Samtidig har det været et udfordrende år på fodboldbanen – hvis de sportslige resultater havde været bedre, havde man haft stærkere indtægter,« påpeger Thomas Bernt.

Og det har i sandhed ikke været et godt år for FC København.

Nærmere et rædselsår.

Årsrapporten viser, at klubben & Stadion mistede 288 millioner kroner i 2020, mens man året før gik ud med et overskud på 5,2 millioner kroner.

Samtidig har man ikke haft held med køb og salget af spillere, hvilket også er endt ud i et markant underskud på 117,6 millioner kroner.

Det er værd at have med, at coronakrisen har bremset transferaktiviteten på verdensplan, men året før kom FC København ud med et plus på 38,1 millioner kroner. Og så er der selvfølgelig sagaen om Ståle Solbakken.

Nordmanden blev nemlig fyret som manager i FC København i oktober måned. Det læses tydeligt på personaleomkostningerne i PSE, som er steget med 27,7 millioner kroner sammenholdt med 2019, og lander på 220,6 millioner kroner.

»Udviklingen kan hovedsageligt henføres til en stigning i F.C. København, blandt andet som følge af kontraktophævelse med manager Ståle Solbakken,« fremgår det af årsrapporten.

2020 var et rædselsår for Parken Sport & Entertainment. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere 2020 var et rædselsår for Parken Sport & Entertainment. Foto: Liselotte Sabroe

Men FC København er næppe en klub som de andre i Danmark, og ejerskabet bag gør, at der på trods af økonomisk modgang altid vil være penge at hente.

Det mener chefredaktør på Euroinvestor Simon Richard Nielsen.

»Som virksomhed er Parken mest af alt et stort ejendomsselskab. Det har været FCKs styrke gennem alle årene. De har en pengemaskine i kontorlokalerne, hvor der hver måned kører husleje ind i forretningen. Derfor kan man ikke sammenligne Parken med Brøndby,« forklarer han.

Samtidig er man flankeret af yderst pengestærke investorer, og derfor ser Simon Richard Nielsen ikke det historisk store underskud som værende livstruende for Parken Sport & Entertainment.

»Parken som virksomhed er ikke i fare, for der er store pengemænd bag i form af Erik Skjærbæk og Lars Seier Christensen. Worst case-scenariet er, at der skal skydes flere penge ind, for det udvander værdien i selskabet. Men de har ikke problemer med at skaffe de penge,« mener Simon Richard Nielsen.

»Verden bliver snart normal igen, og så kommer det her nok til at være en parentes.«