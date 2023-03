Lyt til artiklen

Har du været til koncert, landskamp eller FCK-kamp i Parken, har du sikkert oplevet, at det kan tage flere minutter at åbne Facebook eller uploade et billede på Instagram.

Det sløje netværk i nationalarenaen har været en irritationsfaktor i årevis, men det er snart fortid.

For når Danmark på torsdag spiller landskamp mod Finland i Parken, vil der være debut for et helt nyt og rasende hurtigt netværk, som FCK har bygget i samarbejde med udbyderen '3' og GlobalConnect.

Faktisk bliver det hurtigste netværk på noget stadion i Europa.

»Der kan være cirka tre gange så mange mennesker på nettet, og de får cirka ti gange så høj hastighed. Når man ganger de to tal, så er det en 'faktor 30-opgradering'. Det er noget af en opgradering,« lyder det fra direktør i PARKEN Sport & Entertainment A/S, Jacob Lauesen.

»Der skal kunne være 50.000 gæster på nettet samtidig – og de får en oplevelse, som var de på deres eget netværk derhjemme. Vi er selvfølgelig stolte over, at vi i FCK kan indvie Europas hurtigste stadionnetværk.«

Dermed er det også slut med sure mails fra Parken-gæster, der har haft en øv-oplevelse med netværket.

»Det er altid svært at gætte på, hvor hurtigt net man har brug for om ti år. Og da man installerede wi-fi herinde for første gang, har man skullet gætte på, hvor hurtigt teknologien ændrede sig – og den har udviklet sig hurtigt. Og derfor har vi også denne gang valgt at overdimensionere det i forhold til det nuværende,« fortæller Jacob Lauesen.

Men hvorfor er det egentlig vigtigt med godt internet i Parken. Det handler vel om at se fodbold?

»I virkeligheden er internettet lige som banen. Det er noget, man helst ikke skal snakke om – det skal bare virke! Folk er bare vant til at kunne komme på nettet, så vi kan ikke leve med sorte netværkshuller.«

»Det går ikke, at folk ikke kan modtage en besked fra kæresten eller konen. Eller at når folk lægger en video op af en straffesparksscoring, og den så først kommer på nettet bagefter – så er man jo fuldstændig outdated socialt,« lyder det fra FCK-bossen.

Danmark indleder EM-kvalifikationen – og det nye Parken-netværk – torsdag klokken 20.45 mod Finland.