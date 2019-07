Hvis desperationen er tiltagende blandt Brøndby IF's fans og hos den nye træner, Niels Frederiksen, så er der ikke noget at sige til det.

Med blot 10 dage til sæsonens første vigtige opgave lader de længe imødesete forstærkninger fortsat vente på sig.

Det er særligt i bagkæden, at det ser tyndt ud i BIF-truppen. Her arbejder sportsdirektør Ebbe Sand på at finde to profiler til midterforsvaret, som optimalt set er klar til Europa League-kampen mod FC Inter Turku.

Her er svenske Sebastian Holmén, som B.T.'s podcast 'Transfervinduet' før har beskrevet, fortsat det varmeste bud på en stor signing, men han holder Brøndby-ledelsen hen. Det kan man høre i denne uges udgave af 'Transfervinduet'.

Som man kan læse i den store franske sportsavis L'Equipe, så har den 27-årige svensker, som er kontraktfri efter tre et halvt år i Dynamo Moskva, fået et tilbud fra Ligue 1-klubben Amiens.

Der skulle også være en anden europæisk klub inde i billedet, som Holmén-lejren overvejer.

Den stærke midterforsvarer er ellers ganske lun på at tage til Brøndby IF, hvor hans bror, Samuel Holmén, spillede med stor succes i årene 2007 til 2010.

Men han tøver altså med at sætte sin underskrift på kontrakten, som ellers ligger mere eller mindre klar efter ugers kontakt mellem parterne. Der ventes en afgørelse i denne uge.

Skulle det glippe med at lande Sebastian Holmén, er der ifølge B.T.'s oplysninger også en mulighed i AaB's Jores Okore.

Den tidligere landsholdsspiller skulle ikke stortrives i det nordjyske, hvor han også har mistet anførerbindet. Han er blevet tilbudt til Brøndby IF.

En pris på angiveligt to millioner euro for den 26-årige københavner vil dog nok skræmme Ebbe Sand og co. væk, hvorfor klubben da også ser andre steder hen for at finde de manglende brikker til midterforsvaret.

Her er det kun Hjörtur Hermannsson og Paulus Arajuuri, som er prøvede kræfter i den trup, som Niels Frederiksen har haft med på træningslejr i Polen.

En bedre mulighed, som det ikke er utænkeligt kan blive en realitet i Brøndby IF, er OB's forsvarsprofil Jeppe Tverskov, hvilket B.T. før har beskrevet.

Den 26-årige midterforsvarers lejr arbejder på at finde en ny klub til ham efter det store gennembrud i Superligaen i OB-trøjen.

Selvom Tverskov kun har et år tilbage af sin kontrakt med OB, forlanger den fynske klub en sum, som Brøndby IF, som B.T. forstår det, ikke vil betale. Men opgive handlen vil ingen af parterne.

Men Brøndby IF's fans og Niels Frederiksen må altså væbne sig med tålmodighed, hvis de vil se større forstærkninger end reservemålmanden Michael Tørnes.

