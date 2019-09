Hvorfor jublede Niels Frederiksen ikke?

Det spørgsmål er der måske nogle, der har stillet sig selv, efter Brøndby-træner Niels Frederiksen ikke så meget som fortrak en mine, da Brøndby reducerede til 2-1 mod Esbjerg i søndags.

Og det faldt heller ikke i god jord hos en håndfuld fodboldkommentatorer og -eksperter i TV3's debatprogrogram, 'Superliga uden filter', mandag aften.

»Det er helt vanvittigt at have sådan en reaktion,« lød det blandt andet fra TV3 Sports fodboldekspert Peter Graulund.

Brøndbys trænerstab med cheftræner Niels Frederiksen yderst til højre under 3F-Superliga-kampen mellem Esbjerg fB og Brøndby på Bluewater Arena søndag den 22. september 2019. Kampen endte 3-1.

Også Jacob 'Gaxe' Gregersen er meget uforstående over for den manglende reaktion fra Niels Frederiksen ude på bænken.

»Det der, det er en katastrofe,« lød det kontant fra Gregersen, da sitatuationen blev diskuteret i debatprogrammet, og Peter Graulund tilføjede:

»Det er en katastrofe at man ikke rejser sig op og viser noget glæde over, at nu kommer man tilbage i kampen.«

»Ude i det tekniske felt skal man vise gutterne, at nu tror man på det igen og klør på. Det der (Frederiksens reaktion, red.) er helt apatisk,« siger Gregersen.

Det var på en scoring på direkte frispark af Dominik Kaiser, at Brøndby for en stund bed sig fast i opgøret igen.

Men holdet fra Vestegnen formåede ikke at spille sig tilbage og vende kampen.

I anden halvleg scorede Esbjerg til 3-1, der også endte som kampens slutresultat.

