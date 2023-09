Kampen mellem FC København og FC Midtjylland blev i anden halvleg ramt af en længere afbrydelse, da en mand faldt om og skulle have lægelig behandling.

Heldigvis viste det sig, at han efter omstændighederne havde det okay, så opgøret blev genoptaget, da han blev kørt på hospitalet.

FC Midtjylland vandt slaget 2-0, men efter kampen var dramaet naturligvis noget, som fyldte ret meget hos aktørerne.

»Jeg oplever det tragisk, selvfølgelig. Vi er så fokuserede på fodboldkampen, men så finder man ud af, at fodbold sgu ikke er alt. Vi bliver mindet om, at der er mange ting i livet, som er vigtigere. At man er sund og rask. Det var en påmindelse om livet,« siger FCM-træner Thomas Thomasberg.

Birger Melling, Oliver Sørensen, FCM har scoret til 2-0 for FCM i Superliga opgøret i Telia Parken mellem FC København og FC Midtjylland lørdag d. 30. september 2023.

Mens lægerne tilså den fan, der faldt om, blev spillerne bedt om at gå ned i omklædningsrummene, og her var der i FCM-lejren forskellige reaktioner, beretter Thomasberg:

»Vi havde et par stykker, som var kede af det og berørte af det. De var følelsesmæssigt påvirket af det. Vi vidste, at vi skulle spille igen, så vi skulle finde ud af, om de nu kunne klare det og var okay til at spille. Det meldte alle ind, at de var.«

Oliver Sørensen fortæller, at han ikke anede, hvordan manden havde det, da han igen gik ud på banen og genoptog kampen:

»Vi får bare at vide, at ambulancen er kørt, og at vi kan fortsætte med at spille. Det er det, vi får at vide. Og så har vi fået at vide her bagefter, at han har det okay.«

Er du i uvished, da I går på banen igen?

»Ja. Jeg ved ikke, om der var nogen, der havde hørt det,« siger Oliver Sørensen og fortæller, at han ikke lige ved, om han og alle andre aktører burde have fået at vide, at der ikke var sket mere, end der var.

For Oliver Sørensen var det samtidig første gang, at han oplevede den slags.

»Først og fremmest sender jeg gode tanker til den mand, som faldt om. Han er i live, og det er vi glade for.«

»Det er underligt. Jeg har aldrig prøvet det før, og jeg skal forhåbentlig ikke prøve det igen. Jeg ser det ikke. Jeg ser bare, at de lige pludselig står og råber derude, både vores og deres spillere, så kan man se, at der er noget galt, når de begynder at komme ind fra den anden side af.«

FC Midtjylland vandt kampen på mål af Ola Brynhildsen og Oliver Sørensen.