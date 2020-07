Overhalet, ude i kulden, bænket.

Sten Michael Grytebusts ophold i FC København har været alt andet end en fest i det forgangne år.

Den norske målmand var stjerne i Superligaen for OB i flere sæsoner, men han har kun spillet syv kampe i Superligaen for de forsvarende danske mestre i denne sæson. Den seneste helt tilbage i september.

Derfor overvejer 30-årige Grytebust, om han allerede efter kun et år hos Løverne skal væk fra klubben. Det siger hans agent, Jim Solbakken, kan man høre i denne uges udgave af B.T.-podcasten Transfervinduet.

»Vi må vente og se. Men det er åbenlyst, at han ikke er ret tilfreds med situationen. Vi får se, hvad der sker til sommer,« siger Grytebusts norske agent (som i parentes bemærket ikke er i familie med FCK-manager Ståle Solbakken).

Sten Michael Grytebust kom til FCK sidste sommer på en fri transfer efter tre et halvt år i OB, hvor han vandt Det Gyldne Bur to gange som bevis på, at han var Superligaens bedste målmand.

Kort efter nordmandens ankomst til FCK købte Ståle Solbakken den svenske målmand Kalle Johnsson, som endte med at vinde kampen om førstemålmands-tjansen hos københavnerne.

Michael Grytebust er inde i varmen på det norske landshold, som fortsat har mulighed for at kvalificere sig til næste sommers EM. Jagten på mere spilletid for at fastholde landsholdspladsen er en af årsagerne til, at han overvejer at finde nye græsgange.