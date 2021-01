Da Superliga-klubben AC Horsens for en måned siden fyrede cheftræner Jonas Dal, stod ét navn nærmest skrevet i stjernerne som afløser.

Martin Retov var de flestes favorit til jobbet med sin fortid som Horsens-spiller og med erfaring som midlertidig cheftræner samt nuværende assistenttræner i Brøndby. Det lignede det perfekte match, og i Horsens-ledelsen var Martin Retov da også en af topkandidaterne.

Som B.T. kunne fortælle i december, rettede Horsens sågar henvendelse til Brøndby og fik lov at gå i dialog med Retov. Men selvsamme Brøndby satte ifølge B.T.s oplysninger senere alligevel foden ned og forhindrede et skifte.

Brøndbys fodbolddirektør, Carsten V. Jensen var nemlig ham, der i sidste ende besluttede ikke at lade assistenttræneren smutte til Superliga-rivalerne. Og der strandede Martin Retovs muligheder for at blive Superliga-træner for AC Horsens.

40-årige Martin Retov. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere 40-årige Martin Retov. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Jeg er på kontrakt i Brøndby, og det er jeg glad for. Det er vist 'CV', du ellers skal snakke med,« skriver 40-årige Martin Retov i en sms til B.T. uden at have yderligere kommentarer.

Ifølge B.T.s oplysninger var Martin Retov en af flere Horsens-emner, men han nåede altså aldrig ind til de afgørende møder, fordi Brøndby gjorde det meget klart, at de ikke vil lave om på deres trænerstab på nuværende tidspunkt. Og derfor var det i stedet Jens Berthel Askou, som kunne præsenteres som ny chef i Horsens i starten af denne uge efter B.T.s afsløring.

Det var ikke første gang, at Horsens pønsede på at hente Martin Retov til Jylland. Han var således også på blokken, da Superliga-klubben skulle finde en ny cheftræner i sommer, da Bo Henriksen valgte at stoppe.

B.T. har flere gange forsøgt at få en kommentar fra Carsten V. Jensen i løbet af ugen, men han har ikke vendt tilbage på nogen af opkaldene.