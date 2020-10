Mathias 'Zanka' Jørgensen var fredag tilbage på FC Københavns træningsanlæg.

Og for første gang i over tre år var det iført den FCK-trøje, som han har trukket over hovedet ad flere omgange.

Men denne gang er det dog en helt anden situation, som klubben står i. Ståle Solbakken er netop blevet fyret, og meldingen om normandens afgang kom da også bag på den 30-årige forsvarsspiller.

»Jeg var selvfølgelig overrasket, fordi Ståle jo var i en situation, hvor han havde leveret i så mange år,« fortæller 'Zanka'.

Foto: Liselotte Sabroe

Han er netop vendt hjem efter en landsholdspause, og fredag var første dag, han trådte ud på træningsanlæggets grønsvær på denne side af transfervinduet – dog uden Ståle Solbakken som trofast træner.

»Det er jo nyt, men det er ikke første gang i FCK's historie, at der er en anden træner end Ståle. Det skal klubben kunne klare,« forklarer landsholdsspilleren og tilføjer, at Solbakken var en del af beslutningen om at vende hjem:

»Mit personlige forhold til Ståle har altid været godt, og derfor var det da også med i overvejelserne. Men jeg skriver jo kontrakt med klubben. Jeg skriver ikke kontrakt med Ståle.«

Mathias 'Zanka' Jørgensen slår dog fast, at nordmandens betydning for klubben har været enorm.

Foto: Liselotte Sabroe

»Vi respekterer Ståle og det, han har opnået og står for. Det er noget, der har gjort, at klubben er dér, hvor den er i dag, men klubbens værdier og DNA ændrer sig ikke, bare fordi han er væk,« siger FCK-stjernen og tilføjer:

»Ståle har oplært mig i den måde, jeg agerer som fodboldspiller. Det skylder jeg ham en kæmpe tak for.«

Hvor meget har du været i kontakt med Ståle efter fyringen?

»Vi er i kontakt, uanset hvad der sker i hver vores karriere, men jo, vi har da lige vendt situationen. Jeg har dog været i fodboldverden så længe, at jeg har oplevet sådanne ting før,« fortæller 'Zanka'.

Foto: Liselotte Sabroe

Efter hjemkomsten til København, kan 'Zanka' nu se frem til at blive trænet af en tidligere holdkammerat, da Hjalte Bo Nørregaard er blevet indsat som midlertidig træner for FCK.

Indtil klubben finder den permanente løsning på trænerposten, skal den tidligere FCK-anfører styrer klubbens mandskab.

Det er dog ikke noget, der gør Mathias 'Zanka' Jørgensen nervøs inden weekendens kamp.

»Jeg har jo set Hjalte i den rolle før, så det er ikke uvant for mig. Hjalte har sin måde at spille fodbold på, og det er måske en lidt mere moderne tilgang, end vi har været vant til.«

FC København møder AaB søndag på hjemmebane.