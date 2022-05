Jan Bech Andersen retter nu kritik af de indkøb, som Brøndby – og sportsdirektør Carsten V. Jensen – har gjort før denne sæson.

Ifølge Brøndby-formanden er det en væsentlig forklaring på de store problemer, som klubben lige nu har i mesterskabsspillet, hvor klubben ligger sidst.

Det siger han i et interview med Tipsbladet.

»Det kan godt være, at fejlen er, at vi har handlet på en hylde, som var en tomme eller to for lavt. Vi skulle måske have handlet højere oppe i forhold til de spillere, der skal supplere vores unge. Det havde nok givet et bedre miks – især i en hård periode som nu,« siger Jan Bech til mediet.

Han gentager flere gange, at det ikke handler om beløbet – 43 millioner – som klubben har brugt på spillere. Det handler i stedet om kvaliteten af de indkøb, der er gjort.

»Så for at vende tilbage til dit spørgsmål – har vi været dygtige nok til at handle? Nej, det har vi jo ikke. Vi har brugt 43 millioner, og har det haft en nævneværdig impact i vores resultater? Nej, for så havde vi ikke tabt syv kampe i træk, og så havde de her spillere skinnet mere igennem. Vi er nødt til at være ærlige i forhold til den kommunikation, vi udsender. Jeg gider ikke sige, at vi har gjort alt perfekt, for det har vi ikke, og det gider vores fans heller ikke at høre på.«

Interviewet har fået en del omtale på de sociale medier, og B.T.s sportskommentator, Søren Paaske, er da også overrasket over, at Jan Bech Andersen så åbent kritiserer Carsten V. Jensens arbejde.

»Jeg synes, det er nogle meget markante og opsigtsvækkende udtalelser, Jan Bech kommer med. Han hænger jo Carsten V. Jensen til tørre. Jeg kan ikke tolke det anderledes. Han siger jo, at det er 'CV's skyld. At det er ham, der har hentet de forkerte spillere.«

»Nu har han rettet projektøren mod Carsten V. Jensen og sagt til omverdenen: 'Se, hvor dårligt han gør sit arbejde'. Og med de her udtalelser har Jan Bech ikke på nogen som helst måde bidraget positivt til at tøjle den begyndende uro og utilfredshed, der er omkring Carsten V. Jensen. Tværtimod.«

»Det er svært at forestille sig, at 'CV' er begejstret for at blive udstillet på denne måde. Og det ved Jan Bech selvfølgelig udmærket godt. Derfor er det nærliggende at spekulere i, hvad Jan Bechs agenda er med interviewet. Det kan være, vi bliver klogere på det i de næste uger,« lyder det fra Søren Paaske, som ikke er imponeret over formandens håndtering.

»Det her viser endnu en gang, at man som medarbejder i Brøndby skal være villig til at stå model til lidt af hvert, så længe Jan Bech Andersen er formand.«

Brøndby har lige nu gang i en stime på syv nederlag i træk i Superligaen, hvilket er negativ klubrekord.