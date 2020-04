Der er ret så stille i fodboldens verden, og det gælder også på transfermarkedet. Men helt dødt er det alligevel ikke.

For på trods af corona-krise og en hel fodboldverden, der afventer konsekvensen af denne, så er der stadig spillere, der er så interessante, at klubberne ikke kan holde sig fra at jagte dem.

Og i FC Nordsjælland mærker man til det.

»Jeg ved, at der er bud også nu - og fine bud - på flere af vores spillere. Selv i denne tid, hvor man kunne tro, at det hele lå helt stille. Men det gør det altså ikke,« siger FC Nordsjælland-træner Flemming Pedersen.

Mohamed Kudus må vel være eftertragtet i sådan en tid her?

»Du kan gætte lige så meget, du vil.«

FC Nordsjælland vil altså ikke ud med, hvilke spillere der har været så dygtige, at de selv i en krisetid tiltrækker sig bud. Men Mohammed Kudus er altså en spiller, som med sine mange mål, et Superliga-gennembrud og ghanesisk landsholdsdebut tidligere har tiltrukket sig stor opmærksomhed.

Han kan muligvis - igen alt efter coronakrisens omfang i fodboldens verden - forsvinde allerede denne sommer. Det samme kan hans FCN-holdkammerat Abdul Mumin, som har kontraktudløb til sommer.

»Det er helt op til Mumin. Allerede for et års tid siden - inden sidste sommer - tilbød vi Mumin en kontraktforlængelse. Vi er kommet med et kontrakttilbud. Mumin har hele tiden sagt, at han vil holde sine muligheder åbne. Og det er helt fair for mig og klubben. Det er betingelserne. Så vi må se, hvor den lander. Men det er bestemt ikke os, der ikke vil have Mumin. Vi vil meget gerne forlænge med Mumin.«

Kan du være bange for, at du skal se ham i en anden Superliga-klub i næste sæson?

»Nej, jeg er ikke bange for noget som helst. Det er helt Mumins valg, og uanset hvad støtter vi ham i det. Det var det samme med Victor Nelsson. Han kunne også være kommet til udlandet, men Victor syntes, at det var bedst for ham med FC København. Det havde Victor og jeg en snak om, og jeg prøvede at forstå ham - og forstod ham. Jeg sagde til ham, at uanset hvad han valgte, ville der altid være opbakning fra min side,« siger Flemming Pedersen.

