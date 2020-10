Den aktuelle landsholdspause giver tid til at tænke over tingene i kriseramte FC København.

Og der er nok at tage fat på for manager Ståle Solbakken.

I denne uges udgave af 'Fodbold FM' gennemgår panelet – der består af Ken Ilsø, Sandro Spasojevic og Karsten Krogh – situationen i FCK i kølvandet på fiasko-exitten fra Europa League.

Ken Ilsø mener, at FCK er udfordret på selve kulturen.

»Jeg synes, man kan se på den måde, han (Ståle Solbakken, red.) har handlet ind på, at han har vidst, at der var noget i kulturen, der ikke er, som det skal være,« lyder vurderingen fra Ilsø med henvisning til de mange tidligere FCK-profiler, som Solbakken har hentet tilbage.

Flere fans krævede Ståle Solbakken fyret efter nederlaget til kroatiske Rijeka, men ifølge Sandro Spasojevic bør nordmanden fortsat have lidt snor tilbage.

»Ståle er synonym med FCK og identiteten på det her hold. Man piller meget mere end bare en manager ud med ham. Hvad er FCK, hvis de ikke er ham?«

»Jeg er bange for, at Ståle betyder for meget for det her hold, så jeg synes ikke, man endnu skal pille ved det. Men det er klart, hvis det her så fortsætter og gør det i et halvt år endnu, så begynder man jo mere og mere at kunne snakke om det,« siger Spasojevic, mens Karsten Krogh supplerer:

Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Foto: Mads Claus Rasmussen

»De (FCK, red.) har ikke været gode overhovedet. Hvis de begynder at spille bedre, så ja, så skal man holde fast i ham. Hvis ikke, så skal der jo på et tidspunkt ske noget. Selv de allerstørste ryger på et tidspunkt,« siger Karsten Krogh.

Ud over problemerne i FCK debatterer panelet også, hvor langtidsholdbar Brøndbys succes er, FC Midtjyllands muligheder i Champions League, og så sætter de den optimale startopstilling for det danske landshold.

'Fodbold FM' er B.T.s podcast om fodbold – og kun fodbold. Her debatterer aktører fra fodboldverdenen de vigtigste begivenheder og emner fra både dansk og international fodbold.