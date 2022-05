Københavns overborgmester Sophie Hæstorp Andersen (S) er ikke lykkedes med sin plan.

For mere end to år siden forklarede hun kækt til Berlingske, at hun »ville sørge for, at FCK tabte lidt oftere,« hvis hun blev overborgmester.

Men det er ikke helt gået som planlagt.

I søndags løftede FCK DM-trofæet efter en sejr mod AaB, og det stiller den glødende Brøndby-fan i en bizar situation. Hun får nemlig besøg af ærkerivalerne til de berømte rådhuspandekager.

»Hvis jeg var overborgmester, ville jeg sørge for, at FCK tabte lidt oftere,« lød det fra Sophie Hæstorp Andersen i januar 2020.

»Selvfølgelig er det en spøjs situation,« erkender Sophie Hæstorp Andersen med et grin til B.T.

»Men hånden på hjertet, så har jeg hele tiden vidst, at det kunne ske. Jeg prøver at få det bedste ud af det og glæder mig på deres vegne. Det er et fortjent mesterskab.«

Heldigvis kan overborgmesteren sætte sig ind i, hvordan det er at kunne kalde sig dansk mester.

I fjor var guldtriumfen Brøndbys, og derfor er hun efter eget udsagn ikke i tvivl om, hvad det vil sige at være Danmarks bedste.

»Som Brøndby-fan er det ikke så længe siden, jeg mærkede de følelser, der følger med et mesterskab. Jeg kan jo godt sætte mig ind i den fantastiske følelse, det er, at blive danske mestre. Jeg er klar til at tage imod dem på rådhuset,« siger Sophie Hæstorp Andersen.

Kommer du til at markere, at du er Brøndby-fan? En spydig kommentar, et par blå og gule sokker eller noget andet?

»Det behøver jeg ikke. Det skal nok komme den anden vej rundt, tænker jeg. Hvis man har det i hjertet, behøver man jo ikke det andet,« påpeger overborgmesteren og bryder ud i latter.

Sophie Hæstorp Andersen – der tiltrådte ved årsskiftet – er født og opvokset i Gladsaxe, hvor passionen for de blågule opstod, og hun blev opslugt af fodboldfællesskabet.

Nu tager holdet på ferie, og så bliver de fejret med rådhuspandekager, når arbejdet kalder igen. Det sker 22/6.

Hun har været sæsonkortholder på Brøndby Stadion siden 2018.

Alligevel glæder hun sig »over alle mesterskaber til København,« forklarer hun – og derfor også til det famøse pandekagearrangement, som finder sted 22. juni på rådhuset.

»Alle fans ved, man ikke kan udskifte eller skjule sin opbakning for sin første fodboldkærlighed. Men jeg har ingen problemer med FCK som overborgmester, og som fodboldfan glæder jeg mig til traditionen,« påpeger Sophie Hæstorp Andersen.

Samtidig erkender hun, at hun godt kan lide spillet, der er opstået omkring hende i forbindelse med hendes Brøndby-fanforhold som overborgmester i København.

»Nu kunne en som prins Christian jo melde ud, at han er FCK-fan. Jeg kan mærke drilleriet omkring, at jeg holder med Brøndby i København. Jeg bliver nødt til at omfavne det.«

»Jeg har en empatisk side, også selvom det ikke er mit hold. Det er ærkerivaler. Det er en fejring af noget, der foregår i hovedstaden.«

Fortryder du din kommentar fra dengang om, at du ville få FCK til at tabe lidt oftere?

»Den blev sagt med et kæmpe smil i øjet i sin tid. Alle, der har stået på lægterne til en fodboldkamp, ved, at man siger ting, der holder rigtig godt på banen, men kan opfattes anderledes af andre bagefter. Men jeg har ikke fortrudt, at jeg sagde det. Til daglig har jeg for eksempel et godt samarbejde med Parken. Det er en vigtig del af København.«

FC København vandt Superligaen med et forspring på tre point til FC Midtjylland.