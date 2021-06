Han er en af verdens rigeste mænd, og så har han ikke engang været interesseret i fodbold.

Claus Steinlein, FC Midtjyllands direktør, måtte både arbejde længe og trække på sine kontakter, før Anders Holch Poulsen endelig sagde ja til at investere 125 millioner kroner i klubben.

Det begyndte med et stykke papir og en kuglepen:

»Jeg tog chancen for nogle år siden og skrev et brev til ham, hvor jeg skrev, at vi er sindssygt mange mennesker, der knokler røven ud af bukserne i FC Midtjylland, og om han ikke godt kunne tænke sig lige at møde os,« siger Claus Steinlein og tilføjer:

Han har givet sit sidste interview nogensinde. Rasmus Ankersen

»'BS' (Christiansen, mentaltræner i klubben, red.) er hans gode kammerat, og han nikkede og sagde, at det godt kunne være, vi lige skulle mødes allesammen, og så har vi arbejdet os op, så det er et projekt, hvor vi over lang tid har snakket med Anders om, at vi er meget mere end fodbold. Vi er regionens hold, også med FCM Samfund. Så det her var ikke til en julefrokost,« forklarer direktøren med henvisning til mandagens pressemøde, hvor Bo Henriksen blev præsenteret som ny cheftræner i klubben, og hvor Steinlein fortalte, at han fik ideen om ham til en julefrokost.

Fire dage senere var der så pressemøde igen i de samme lokaler på MCH Arena, men Anders Holch Povlsen glimrede ved sit fravær, ligesom storaktionær Matthew Benham heller ikke var til stede ved siden af direktør Steinlein og formand Rasmus Ankersen.

De kalder det ellers en af de støre dage i klubben, fordi Vision 2025 nu er en virkelighed og indebærer et nyt akademi og faciliteter i Ikast, mens stadion også skal udvides og have Nordens fremmeste fanzone, ligesom det sportslige budget også øges i løbet af den tid. Men selv det var ikke nok til at trække Anders Holch Povlsen til stadion i Herning.

»Det er det samme, som Matthew Benham har sagt til mig. At han har givet sit sidste interview nogensinde. Jeg tror ikke, man skal regne med, at der bliver lavet om på det. Der tror jeg, at Anders er lidt på samme side. At de tænker, at det først og fremmest handler om at bygge en god forretning op, selvom de egentlig er forskellige som personer. Og så følger der selvfølgelig også noget af det andet, opmærksomheden, med. Men det er de egentlig ikke interesserede i,« siger Rasmus Ankersen og tilføjer:

Claus Steinlein fik hjælp fra B.S. Christiansen til at hente rigmanden Anders Holch Povlsen ind i klubben. Foto: Ernst van Norde Vis mere Claus Steinlein fik hjælp fra B.S. Christiansen til at hente rigmanden Anders Holch Povlsen ind i klubben. Foto: Ernst van Norde

»Han er her ikke i dag, og det er et godt bevis på, hvordan han tænker,« lyder det fra FCM-formanden om Danmarks rigeste mand, der bedst lever 'i det stille', som det lyder.

Anders Holch Povlsen og hans virksomheder har i løbet af de seneste mange måneder fået flere møgsager på sig, da han først ikke ville betale husleje grundet corona, ligesom han er en del af Nemlig.com, som også blev ramt af en shitstorm.

Også det faktum, at hans imperium med virksomheden Bestseller får produceret tøj i diktaturstaten Myanmar, har fået kritik på regeringsniveau af udenrigsminister Jeppe Kofod.

Claus Steinlein har dog fået et helt andet indtryk af Anders Holch Povlsen end et kynisk menneske, der er drevet af pengene frem for noget andet.

BESTSELLER - Anders Holch Povlsen Foto: PR Vis mere BESTSELLER - Anders Holch Povlsen Foto: PR

»Tværtimod. Anders er et meget, meget varmt menneske, og det har været fantastisk at møde ham. Nu har jeg været heldig at møde nogle af dem, der har tjent mange penge og er kommet langt i livet økonomisk, og de har nogle menneskelige kvaliteter, for ellers kommer man ikke så langt,« pointerer han, mens Rasmus Ankersen stadig har til gode at lære flere lag af Anders Holch Povlsen at kende.

»Jeg har lært ham at kende gennem de dialoger, vi har haft med Claus. Han har været med på tur og været på stadion nogle gange, og vi er mødtes i de sammenhænge, og vi skal selvfølgelig lære hinanden bedre at kende, men jeg føler, at vi har gjort nok til at tænke, at det her giver mening for begge parter, og at vi kan arbejde godt sammen,« siger Rasmus Ankersen og tilføjer om den nye storinvestor, der nu ejer 25 procent af klubben:

»Han er en meget drevet forretningsmand, som bliver ved med at være sulten, selvom han har gjort det godt. Og så tænker han stort. Han tænker måske større end FC Midtjylland, så på den måde er det også én, som kommer til at presse og udfordre os. Det bliver fedt, tror jeg.«

Det samme gør en yderst glad Claus Steinlein:

Rasmus Ankersen skal lære Anders Holch Povlsen endnu bedre at kende. Foto: Ernst van Norde Vis mere Rasmus Ankersen skal lære Anders Holch Povlsen endnu bedre at kende. Foto: Ernst van Norde

»Anders er jo det perfekte match, og han har sin virksomhed her i området i Brande. Og han kommer fra en lille by herfra, så på alle måder passer han perfekt ind. Han er en af verdens rigeste mænd, og så interesserer han sig slet ikke for fodbold. Der skulle jeg lære ham, at fodbold også er interessant, og at vi også kan andet end fodbold, så det har været en lang rejse, og for mig har det været fedt at møde en så dygtig erhvervsmand,« siger han og fortsætter:

»Allerede nu har jeg taget lidt ting til mig i forhold til, hvordan man gør som en af verdens dygtigste erhvervsmænd. Jeg glæder mig bare til at suge endnu mere til mig.«

Klubben har lukket Anders Holch Povlsen ind på et tidspunkt, hvor en kvart milliard kroner netop er tikket ind efter sidste sæsons Champions League-kampagne, og Rasmus Ankersen fortæller, de her projekter nok godt kunne være blevet finansieret uden rigmandens involvering:

»Men det ville have betydet, at vi ville have en større risiko i fodboldforretningen, og Matthew Benham bor i England, og at være involveret i bygningsprojekter i et andet land er du mere komfortabel med, hvis du har en anden partner med,« forklarer Ankersen og slår en vigtig pointe fast:

»Vi synes, at man skal gøre de her ting, når det går godt, og ikke når det går skidt, for så står du også i en bedre forhandlingsposition. Så er det nemmere at gå ud, hvis du har været i Champions League, end at du står med hatten i hånden og er ved at dreje nøglen om.«

Nu bliver barren i stedet hævet gevaldigt, og det er med Danmarks rigeste i ryggen. Også en af verdens. Nogle gange skal drømme åbenbart skrives ned i et godt gammeldags brev.