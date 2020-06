Det bliver dyrere og dyrere at følge med i toppen af dansk fodbold.

Det har flere klubber fundet ud af, og derfor pibler det også frem fra Superligaen med klubber, som er klar til at byde nye penge velkommen.

B.T. har taget tjekket, og mere end halvdelen af de 14 Superliga-klubber er enten åbne for investorer eller meget aktive i jagten efter dem.

Her kan du se, hvordan det står til i netop din favoritklub - eller hos rivalen.

TIL SALG - Silkeborg har tidligere været meget åbne om et muligt salg af klubben. Det er siden blevet tonet ned, men nu fortæller direktør og medejer Kent Madsen, at man snart vil gå mere aktivt i gang igen med salget.

»Det er noget, vi kigger på. Og vi har tænkt os at skrue lidt op for det, når det her corona er overstået.«

»Planen er at være lidt mere aktive. Det her corona har gjort, at det har ligget stille. Nu skal vi lige være færdige med sæsonen, og så vil vi kigge lidt dybere på det her i efteråret.«

»Hvis en investor skal ind i Silkeborg, skal det være en blanding af nogle, som er kapitalstærke og har kompetencer, som kan styrke os.«

TIL SALG - I Esbjerg er man klar til at få tilført flere penge. Og det er ikke bare en åben dør, men der er lige nu gang i dialog med interesserede.

»Vi snakker med flere forskellige på nuværende tidspunkt. Der er mange ting, som gør det hele lidt uklart - og lige nu koncentrerer vi os også om, hvor vi skal spille i næste sæson. Men inden den nye sæsonstart kan vi nok melde ud, at vi har en afklaring på den ene eller anden måde,« siger direktør Brian Knudsen til B.T.

ÅBNE FOR INVESTORER - Hobro er en af de klubber, der arbejder med det mindste budget i Superligaen. Det kunne måske derfor friste at få nogle investorer ind med dybe lommer, men det er ikke noget, der jagtes.

»Vi er åbne for alting og udelukker ikke noget, men vi søger det ikke aktivt,« siger Hobro-formand Lars Kühnel og forklarer videre.

»Vi er foreningsejet klub, og vi har ikke haft anledning til at drøfte det, for ingen har budt på klubben. Hvis der kommer en med en ordentlig pose penge, er det noget, vi skal snakke om i både foreningen og bestyrelsen. Men det er ikke noget, vi søger selv.«

Der er dog til tider lidt interesse for Hobro, men aldrig for alvor konkret.

»Der kommer en gang imellem nogle sonderinger. Hvis de bliver konkrete, tager vi stilling til, om det er interessant. Men for os i Hobro handler det ikke bare om penge, men om hvad en investor vil med klubben. I og med at vi er en foreningsklub, er det hjerteblod.«

ÅBNE FOR INVESTORER - Da Friends of Lyngby købte Lyngby, var planen, at man skulle sælge videre. Men det bliver ikke inden for det kommende stykke tid, for direktør Andreas Byder og resten af Friends of Lyngby hygger sig lige nu for meget med projektet til at slippe det, fortæller Andreas Byder til B.T.

Til tipsbladet.dk er Mads Byder som talsmand for Friends of Lyngby dog lidt mere åben for ideen om et salg, selv om han også understreger, at man fortsætter i klubben i hvert fald et år mere. Der er dog dialog med et par investorer.

»Sådan nogle processer er meget lange, og nogle af de forskellige spillere overlapper hinanden. I den proces er vi relativt langt med to spillere. Jeg kan ikke komme det nærmere.«

IKKE TIL SALG - Man skal ikke kigge mod Sønderjylland, hvis man vil have sig en Superliga-klub. For hos Sønderjyske er man ikke for alvor interesserede i at sælge.

»Vi er ikke i markedet p.t. Der er mange spørgsmål i denne coronatid, som vi forsøger at løse. Vi har ikke sat et til-salg-skilt i jorden hernede. Jeg har set, at mange andre klubber er til salg lige nu, men vi er ikke,« siger direktør Klaus Rasmussen til B.T.

TIL SALG - AC Horsens er endnu en af de klubber, der er meget åben har sat klubben på hylden i det store fodboldsupermarked. Der er dog ingen konkrete tilbud lige nu.

»Vi er åben for nye investorer i AC Horsens - også investorer, der kræver indflydelse. Vi er endda klar, selv om de vil have mere end 50 procent indflydelse,« sagde AC Horsens-formand Bo Pinholt ifølge Horsens Folkeblad tidligere i juni.

TIL SALG - Randers FC er en af de mest aktive klubber i Superligaen, når det kommer til at få nye investorer. Og der er dialog med flere interesserede. En dialog, der genoptages i slutningen af juni.

»Forventningen er, at der sker noget rent forhandlingsmæssigt - det skal du ikke overfortolke som en afklaring - men drøftelserne genoptages sidst i denne måned. Jeg understreger, at det er drøftelser,« siger Svend Lynge Jørgensen.

IKKE TIL SALG - OB er ejet af storrige Niels Thorborg, der har tjent sine milliarder på blandt andet L'Easy. Og det er i hvert fald ikke en ejer, som lige nu ønsker at skille sig af med den fynske klub.

Tværtimod er meldingen fra Odense, at nye investorer ikke fylder det store.

»Vi er ikke i markedet i forhold til investorer. Hvis der kommer nogle og er interesserede, er det helt op til vores ejer Niels Thorborg at vurdere, om det er interessant. Men vi gør ikke selv noget aktivt for at finde nye investorer,« siger OB-direktør Enrico Augustinus.

ÅBNE FOR INVESTORER - Den nordjyske klub AaB har allerede taget de første skridt mod at sige velkommen til nye investorer. AaB har fået godkendelse på en generalforsamling til at lave en kapitaludvidelse inden for de næste fem år, hvis det skulle blive nødvendigt.

»Når man laver en kapitaludvidelse, kan man gøre det på flere måder. En kan være at åbne op for nye investorer udefra. Om de er danske eller udenlandske, kigger vi ikke så meget på. Vi kigger på, om de vil bygge videre på den kultur, de værdier og den ånd, der er i AaB,« siger direktør Thomas Bælum til tipsbladet.dk.

ÅBNE FOR INVESTORER - Storaktionær og bestyrelsesformand Jan Bech Andersen er ikke aktivt i markedet efter medinvestorer i Brøndby, lyder det, når man slår på rørene helt tæt på Brøndby-chefen.

Men ifølge B.T.s oplysninger har der løbende været henvendelser, som dog ikke er blevet betragtet som specielt seriøse af Jan Bech Andersen selv. Skulle der komme investorer med den rette strategi, vil der dog blive kigget på det.

IKKE TIL SALG - Den tidligere Manchester United-scout Tom Vernon købte sammen med en investorgruppe i 2015 FC Nordsjælland for omkring 100 millioner kroner. Det har været en god forretning, og intet tyder på, at manden bag Right to Dream-akademiet ønsker at skille sig af med den.

IKKE TIL SALG - »Det er vanskeligt at købe majoriteten i AGF«. Så klart siger AGF-formand Lars Fournais det i Jyllands-Postens podcast KSDH. Det er nemlig ikke bare en, to eller tre storaktionærer, der skal købes ud af klubben for at overtage magten, men der er derimod omkring 11.000 aktionærer, fortæller Lars Fournais,

»Vi har en fantastisk god aktionærkreds i AGF, og vi har ikke nogen intentioner om at være aktive i forhold til udenlandske investorer eller noget. Det har vi faktisk ikke brug for,« siger Fournais i podcasten.

IKKE TIL SALG - Lars Seier købte for et år siden 22,55 procent af aktierne i FC København og blev dermed storinvestor i klubben sammen med Erik Skjærbæk, som har små 30 procent, og Karl Peter Korsgaard Sørensen med sine omkring 20 procent. I kulissen har Aldo Petersen holdt sig varm på et opkøb sammen med amerikanske investorer, har han fortalt til Canal 9.

Den plan kan han dog godt gemme langt væk.

»Der var ikke interesse fra ejersiden, og det er der fortsat ikke om at få nye partnere ind,« sagde Bo Rygaard i et interview med B.T.

Her fortalte Parken-formanden også, at det i hvert fald næppe heller ville blive Aldo Petersen, der ville få lov til at komme ind i klubben.

IKKE TIL SALG - Matthew Benham ejer klubben, og der er ingen indikationer på, at englænderen skulle ønske at slippe den klub, som er en af to i portfolioen sammen med Brentford i The Championship.

Tværtimod vil en oprykning til Premier League og den milliard, det medfører, give endnu mere vind i sejlene for Brentford, og det vil også komme til at dryppe på FC Midtjylland, har klubben tidligere meldt ud.