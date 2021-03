Superligaklubben AaB har på trods af coronapandemien formået at få et tocifret millionoverskud i regnskabsåret 2020.

Fodboldklubben kommer således ud med et overskud på 12,1 million kroner, hvilket i høj grad skyldes ekstraordinære transferindtægter.

Det var også de indtægter, der i januar fik klubben til at skrue forventningerne til årsresultatet op, men det endelige resultatet er endnu bedre end forventet.

Det er salg af Mikkel Kaufmann (FCK), Oliver Abildgaard (Rubin Kazan) og Patrick Olsen (AGF), der har sørget for millionregn over AaB i 2020. I alt har klubben solgt spillere for 48 millioner kroner.

Mikkel Kaufmann ses her i 2019 i AaB-trøjen. I januar 2020 blev han solgt til FC København. Det sikrede AaB en betydelig transferindtægt. Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Vis mere Mikkel Kaufmann ses her i 2019 i AaB-trøjen. I januar 2020 blev han solgt til FC København. Det sikrede AaB en betydelig transferindtægt. Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Sammenlignet med klubbens årsregnskab for 2019 er der tale om en markant forbedring, både på det samlede resultat og på transferindtægter. AaB kom ud af 2019 med et underskud på 33,5 millioner kroner efter at have solgt spillere for beskedne 1,1 million kroner.

Den kraftige forbedring glæder administrerende direktør Thomas Bælum, selv om overskuddet er hentet på transfermarkedet, hvilket klubben ikke nødvendigvis kan forvente at gentage i de kommende år.

- Isoleret set er resultatet tilfredsstillende, men i et ekstremt vanskeligt 2020 må vi konstatere, at vi kommer igennem ved hjælp af ekstraordinære transferindtægter og en enorm indsats og bidrag fra alle i og omkring klubben, siger Thomas Bælum.

AaB forventer at komme ud af regnskabsåret 2021 med et underskud på 2-5 millioner kroner.

En forudsætning for de forventninger er blandt andet, at superligaholdet kommer i top-6 og deltager i mesterskabsslutspillet. Aktuelt er AaB nummer otte med to point op til en plads i top-6. Der resterer fire spillerunder, før Superligaen deles op i to.

AaB påpeger også, at forventningerne er behæftet med stor usikkerhed på grund af coronapandemien, der aktuelt betyder, at klubben spiller for tomme tribuner.

/ritzau/