Alt for dårlig til FCK - på tavlen i storkamp i La Liga.

Angriberen Kenan Kodro slog aldrig til i FC København-trøjen i det halve år, han huserede i superligaklubben. Men her til aften har han med et mål været med til at sikre et stort resultat for sin nye klub, Club Athletic.

Således kom den spanske angriber på tavlen og scorede til slutresultatet 2-0 i Club Athletics vigtige sejr over mægtige Atletico Madrid, som kæmper for hårdt at hænge på i topppen med FC Barcelona og Real Madrid.

Kodros mål faldt i samme minut, som han kom på banen - i det 85. minut - efter et flot kontraangreb, som han afsluttede. Dermed var Atletico Madrid, som i midtugen skuffende røg ud af Champions League, knækket.

Kenan Kodro og Rasmus Falk under superligakampen mellem FCK-AC Horsens i Telia Parken mandag den 16 juli 2018. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Kenan Kodro og Rasmus Falk under superligakampen mellem FCK-AC Horsens i Telia Parken mandag den 16 juli 2018. Foto: Liselotte Sabroe

Kenan Kodro kom til FCK i sommer, hvor han skulle lukke hullet efter Federico Santander, som FCK solgte til Bologna.

Han slog dog aldrig til, og blev i stedet overhalet af både Dame N'Doye, Pieros Sotiriou og Jonas Wind i angrebshierarkiet.

Derfor blev han i vinterens transfervindue solgt til den baskiske storklub Club Athletic, som med aftenens sejr ligger nummer ni i La Liga.

25-årige Kodro spillede otte kampe i Supeligaen, hvor det kun blev til et mål. I alt spillede han 18 kampe og scorede seks mål for FCK.

Foto: Javier Zorrilla Vis mere Foto: Javier Zorrilla