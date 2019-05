Ganske vist tabte Viborg FF det første af to Superliga-playoff-opgør 0-1 mod Hobro IK. Ikke desto mindre er viborgensernes cheftræner Steffen Højer optimist før det altafgørende returopgør.

»Vi smadrer Hobro på søndag,« sagde Steffen Højer til B.T.'s udsendte i regnvejret på DS Arena i Hobro torsdag aften og tilføjede:

»Jeg synes, vi både spillemæssigt og fysisk er bedre end Hobro.«

Steffen Højer mente, at der var én årsag til at Viborg FF ikke vandt torsdagens kamp.

Hobro IK's målmand Jesper Rask redder i Superliga-playoff-kampen mellem Hobro IK og Viborg FF. Foto: Henning Bagger Vis mere Hobro IK's målmand Jesper Rask redder i Superliga-playoff-kampen mellem Hobro IK og Viborg FF. Foto: Henning Bagger

»Jesper Rask i Hobro-målet var jo aldeles fremragende. I hjemmekampen om tre dage skal vi forsøge at skyde bedre på ham end tilfældet var i dag,« sagde Steffen Højer.

Viborg-angriberen Andreas Albers gav ham ret.

»Rask var den afgørende faktor. Men det får han ikke lov til at være i returopgøret. Her har vi ikke én gang til tænkt os at skyde mod ham i chokolade-højde,« sagde Andreas Albers, der udgik.

»Jeg har det seneste stykke tid været plaget af en ankelskade. Men den er ikke værre end, at jeg med 100 procents sikkerhed er med mod Hobro om tre dage. Her tror jeg, at vi vinder. 3-0 er mit bud,« sagde Andreas Albers med et stort smil.

Viborg FF's Jeppe Grønning (nummer 13) i aktion i torsdag aftens Superliga-playoff-kamp mod Hobro IK. Foto: Henning Bagger Vis mere Viborg FF's Jeppe Grønning (nummer 13) i aktion i torsdag aftens Superliga-playoff-kamp mod Hobro IK. Foto: Henning Bagger

Han underbyggede sin opsigtsvækkende påstand således:

»Her efter den første kamp mod Hobro står vi med en god fornemmelse, selvom det blev til nederlag. På trods af at de i hele sæsonen har spillet Superliga-kampe i højt tempo, matcher vi dem jo på dette parameter.«

Viborg FF og Hobro IK har i dansk fodbold nu mødt hinanden 14 gange.

I disse har Viborg indtil videre kun tabt tre gange.