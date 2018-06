FC Midtjylland fortsætter fortærkningen af holdet til fremtiden med et sandt røverkøb.

I dag bekræfter de danske mestre, at 21-årige Sammy Skytte, som er hentet i Silkeborg IF, har underskrevet en femårig kontrakt med klubben.

Skytte, som har været fast inventar på det danske U21-landshold i det seneste år, lejes i første omgang ud til AC Horsens i den kommende sæson. Ifølge Silkeborg IF har FCM hentet Skytte, som er en af Superligaens mest lovende danske midtbanespillere, for blot 3,5 millioner kroner.

»Ved udgangen af 2016 forlængede Sammy Skytte sin kontrakt med SIF med tre år. Sammy Skytte fik indføjet en frikøbsklausul i sin kontrakt på 500.000 euro (3,7 mio. dkr.) i tilfælde af nedrykning. Det er den klausul, der nu bliver aktiveret,« skriver Silkeborg IF, som oplyser, at Skytte er den eneste af superliga-nedrykkernes spillere, som har en frikøbsklausul.

Sammy Skytte sammen med FCM-sportschef Svend Graversen.

På heden glæder de sig over deres scoop:

»Sammy er en dygtig midtbanespiller, som arbejder hårdt, og han gør det med en veludviklet defensiv ansvarlighed,« siger FC Midtjyllands sportschef, Svend Graversen.

Sammy Skytte er også tilfreds med at tage hul på et nyt kapitel i sin karriere efter den forgangne sæson, som har budt på og- og nedture (tabt pokalfinale og nedrykning til 1. Division) i den røde Silkeborg-trøje:

»FCM er en klub, som værner om sine spillere og sørger for videresalg, når spillerne er klar til næste skridt i karrieren, så for mig er det et rigtig godt match,« siger Sammy Skytte, som også ser frem til at spille en rolle for AC Horsens i den kommende sæson.

Fakta Stortalentet Sammy Skytte Navn: Sammy Skytte

Født: 20. februar 1997 (21 år)

Fødselssted: Silkeborg

Position på banen: Midtbanespiller

Kontraktlængde: Fem år

Landshold: 13 U-landskampe

Bonusinfo: Sammy Skyttes fætter er den amerikanske fodboldspiller Andreas Knappe, der lige nu er hos Denver Broncos

»Horsens gjorde det flot i den forgangne sæson, og jeg er en stor beundrer af Bo Henriksen som træner, så jeg glæder mig til at arbejde sammen med ham. Derudover gavner det mig at få endnu flere Superligakampe og mere erfaring på mit cv, så jeg står endnu stærkere, når jeg vender tilbage til FC Midtjylland,« siger Sammy Skytte.

Tidligere på ugen købte FCM den canadiske midtbanespiller Manjrekar James, som fik fireårig kontrakt med de danske mestre. Men også han skal have et års udleje til at udvikle sig yderligere. Det bliver hos FCM-samarbejdsklubben FC Fredericia, som har Jonas Dal som cheftræner.