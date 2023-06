Håneretten, de mulige sportslige udfordringer – og ikke mindst et potentielt stort tocifret millionbeløb i et ondt opgør.

Det er, hvad der er på spil, når ærkerivalerne Viborg FF og FC Midtjylland lukker og slukker Superligasæsonen med aftenens midtjyske playoffgyser om den sidste danske plads i Europa.

Vinderen af Europa-finalen får mulighed for at spille sig i Conference League-gruppespillet, og det kan give en indtjening på mindst 22 millioner kroner og op mod 40 millioner kroner eller mere.

Og det er noget, der særligt ville kunne mærkes i en klub af Viborgs størrelse. Alligevel er det noget helt andet, der er i fokus i Fodsportsforeningen.

»Det vil være fantastisk, hvis vi kvalificerer os til Europa for andet år i streg. Det betyder meget, at man kan være med i Europa. Det giver sportslig erfaring, og det signalerer over for omverdenen, at vi er inde i en god udvikling. Men vi har ikke fokus på økonomien. Sådan arbejder vi ikke,« siger Viborg-direktør Morten Jensen.

Vinderen af aftenens Europa-playoffkamp mellem nummer fire og syv i Superligaen indtræder i anden kvalifikationsrunde af Conference League. Lykkes det at spille sig til gruppespillet, er startindtjeningen på 22 millioner kroner.

Hvis holdet derefter eksempelvis præsterer på niveau med Randers FC i 2022-sæsonen, hvor Hestene skrabede syv point sammen i gruppespillet og endte på andenpladsen, inden de blev sendt ud af turneringen af Leicester i 1/16-finalen, kan indtjeningen ryge op på potentielt knap 40 millioner kroner.

»Der ligger en masse andre udfordringer foran os, før vi vil bruge energi på at tænke på gruppespillet. Først og fremmest skal vi levere en god kamp og få en sejr, vi kan være stolte over. Hvad der kommer i bagenden af det? Det kigger vi på,« understreger Viborg-direktøren.

Foruden chancen for at tilspille sig lækre UEFA-millioner er der selvfølgelig også retten til at håne lokalrivalen i aftenens opgør, hvorfor Morten Jensen tror, at det bliver et hektisk opgør på et forventeligt udsolgt og kogende Viborg Stadion.

»Det er en ekstra dimension, at det er et lokalopgør. Det gør det mere intenst. Det bliver en fed affære og fin afslutning på sæsonen, når nu vi ikke kunne få bronzemedaljerne.«