Med fem mål i 18 kampe og særligt i foråret flere flotte præstationer har Jonas Wind for alvor fået sit gennembrud i FCK-trøjen i denne guldsæson.

Det er noget, den 20-årige angriber, som er kommet gennem FCK's ungdomsafdeling, er stolt over.

»Det giver noget ekstra, at jeg ikke bare har været en breddespiller. Jeg har haft indflydelse på det. Det gør det kun endnu større. Det er mit første mesterskab i en alder af 20 år. Det er mit første år som senior. Og jeg fik ikke den bedste start på sæsonen med en fiberskade i baglåret,« siger Wind.

Han håber, efter at have spillet sig fast ind på holdet i foråret på angriberpladsen, at han kan være en faktor på FC Københavns hold i flere år fremover.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe



»Jeg har slet ikke travlt med at komme væk. Jeg skal være her i mange år fremover,« siger Wind, som ellers betragtes som en af de mest spændende angribere i dansk fodbold, og dermed sandsynligvis allerede er på radaren hos større klubber i Europa.

Men:

»Jeg bliver ikke solgt til sommer,« slår han fast.

Jonas Wind satser på, at han ikke er den eneste af de nykårede mestres profiler, der bliver hængende efter sommerferien i FCK, som satser på endnu et Champions League-eventyr.

»Jeg håber, at vi kan holde på så mange spillere som muligt. Vi vil gerne spille europæisk, især Champions League, det er en stor drøm for os alle.«

Jonas Wind var efter at mesterskabet kom i hus med 3-2-sejren over Brøndby IF en glad og lykkelig mand.

Han har hele sit liv holdt med FCK qua sin far, Per Wind, som er mangeårig målmandstræner i klubben, og i dag er holdleder.

»Det er fuldstændig sindssygt. Det er stort og rørende - og alle de ord, man kan putte på det. Det er noget, jeg har drømt om selv at være med til. Det er større end jeg havde turde håbe på. En af de bedste dage i mit liv.«

»Der sad en masse af mine venner og min mor og bror på tribunen. Det har været en helt vild dag. Min far græd en smule. Det er stor at dele et mesterskab med min far. Nu glæder jeg mig helt enormt til at løfte trofæet mod FC Nordsjælland.«