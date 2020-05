Politiet efterforsker en opsigtsvækkende matchfixing-sag, som involverer Superliga-klubben AaB - ikke mindst en af holdets største stjerner.

Ifølge B.T.s oplysninger er det klubbens forsvarsstyrmand Jores Okore, som er i fokus i efterforskningen.

Som det også har været fremme i andre medier, så skulle sagen dreje sig om det gule kort, Okore modtog i de dørende minutter af Superliga-kampen mellem AaB og OB den 18. oktober sidste år.

Her kastede forsvarsspilleren sig ind i en vild tackling på midten af banen på OB's Oliver Lund, hvilket kostede ham et klokkeklart gult kort i AaB's 1-0-sejr. Forseelesen kan ses til sidst i videoen herover.

Ifølge B.T.s kilder skulle der have været spillet et seks-cifret beløb ialt hos flere bookmakere på, at Okore ville tilrage sig et gult kort i kampen.

Og indsatserne, der er spillet, skulle være større, end man normalt oplever på den type spil - altså advarsel til en given spiller.

Pengestrømmen skulle angiveligt føre til København - modsat hvad man ofte ser i matchfixing-sager på dansk grund, hvor pengesporet typisk slutter i udlandet.

Politiet bekræfter, at der er en verserende sag, som udspringer af en anmeldelse i februar, og at efterforskningen relaterer sig til AaB.

»Nordjyllands Politi modtog i februar 2020 en anmeldelse om såkaldt matchfixing relateret til fodboldklubben AaB. På grundlag af overtrædelse af straffelovens § 279 omhandlende bedrageri indledte Nordjyllands Politi en efterforskning af sagen,« lyder det fra Nordjyllands Politi.

»Vi har efterforsket i sagen, siden vi modtog anmeldelsen i februar, og sagen er stadig verserende,« siger den ansvarlige for efterforskningen, politikommissær Troels Jul Kjærgaard i et skriftligt svar til Ritzau.

I AaB fortæller direktør Thomas Bælum i en pressemeddelelse, at der 'skulle være sket en specifik forseelse i forbindelse med en kamp i 3F Superligaen'.

»Vi er naturligvis bekendt med henvendelsen og står fuldt ud til rådighed for at komme til bunds i sagen, og forhåbentlig bliver konklusionen også, at der ikke har fundet noget ulovligt sted. Matchfixing tager vi som klub helt og aldeles afstand fra, og vi ser frem til at få sagen afsluttet,« lyder det fra Thomas Bælum.