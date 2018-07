Bashkim Kadrii til AaB?

Det er i hvert fald noget, Jores Okore godt kunne se for sig. Det lagde forsvarsspilleren ikke skjul på i et interview med Nordjyske.

Men spørgsmålet er, hvad AaBs træner siger til den udmelding fra Okore om FCK-spilleren, der endnu ikke har besluttet sig for, hvad fremtiden skal bringe.

Bashkim Kadrii (th.) har været udlejet til Randers FC, men er nu tilbage i FCK. Foto: Henning Bagger Vis mere Bashkim Kadrii (th.) har været udlejet til Randers FC, men er nu tilbage i FCK. Foto: Henning Bagger

»Det vil jeg ikke udtale mig om. Jeg tror, det er to venner fra B93 her fra byen. Jeg kan ikke som træner stå og udtale mig om en spiller, der spiller i FCK,« sagde Morten Wieghorst, da han blev spurgt om, hvorvidt en spiller som Bashkim Kadrii kunne være interessant for det nordjyske mandskab.

Dog lagde han ikke skjul på, at han ønsker sig nogle offensive kræfter.

»Det skal være en spiller, som kan gøre en forskel. Når vi kigger på, hvad udfordringen var sidste år, så skal det være en spiller, der skal score mål. En spiller, der har de kvaliteter. Og så kan vi diskutere, hvilken position han skal spille fra. Det er svært med garantier i fodbold, men gerne en der kan garantere nogle mål,« sagde Morten Wieghorst efter det store nederlag til FCK.