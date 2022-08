Lyt til artiklen

Så er den hjemme!

Som B.T. kunne fortælle fredag morgen, så vender Daniel Wass efter mere end ti år i udlandet hjem til Brøndby, som henter landsholdsspilleren i Atlético Madrid. Det oplyser klubben på Twitter.

»Min familie og jeg har denne sommer haft et stort ønske om at vende tilbage til Danmark, og for mig er der kun én klub i Danmark, som jeg kan se mig selv spille for, og det er selvfølgelig Brøndby IF,« siger 33-årige Wass.

»At skiftet nu er blevet muligt, er jeg utrolig lykkelig for, og jeg vil gerne takke Atletico Madrid for at jeg i dag kan kalde mig Brøndby-spiller. Jeg har spillet mange år i udlandet, og nu glæder jeg mig til at komme tilbage til de fodboldbaner, hvor karrieren for alvor startede.

Han regner med at kunne give Brøndby et boost.

»Jeg har stadig meget at give af og føler jeg kan bidrage på banen og udenfor banen. Nu er alt fokus på at komme godt i gang med træningen og blive en del af truppen.«

På Brøndbys hjemmeside ffremgår det også, at fodbolddirektør Carsten V. Jensen ikke har været alene om at hive landsholdspilleren hjem - han fik nemlig hjælp af Bestyrelsesformand og hovedaktionær Jan Bech Andersen.

»Daniel er en topspiller og hans kvaliteter taler for sig selv, og vi har hele tiden vidst, at det ville være en kæmpe tilføjelse til Brøndby IF at få Daniel hjem. Derfor er det kun på sin plads at takke Daniel selv for at være med til at sikre, at det kunne lykkedes, ligesom vi også bør takke Jan for en stor indsats, og for at holde linjen til Daniel varm.«

Wass får, som B.T. tidligere kunne fortælle, en tyre-årig kontrakt.

Og så starter han allerede træningen med sit nye, gamle hold denne fredag.