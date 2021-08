OB-målmanden Oliver Christensen vinker farvel til Danmark.

Den 22-årige Superligaprofil har underskrevet en femårig aftale med Bundesligaklubben Hertha Berlin.

Det skriver Hertha Berlin på sin hjemmeside, ligesom den fynske klub også har bekræftet det.

Oliver Christensens agent Ivan Marko Benes melder det også på Twitter, hvor han har lagt et billede op af spilleren med sin nye trøje i hånden.

Man skal ikke være nogen ørn for at se Gribben fra Kertemindes storhed. Nu spreder han sit mægtige vingefang og svæver mod Berlin, hvor Hertha venter med en luns af en 5 årig kontrakt. pic.twitter.com/E5AcfLgnPf — Ivan Marko Benes (@markobenes) August 26, 2021

Onsdag afslørede B.T., at målmandstalentet var til lægetjek i den tyske klub.

Der er angiveligt tale om en transfer til en værdi af tre millioner euro – svarende til 22 millioner kroner.

»I OB har han taget nogle store skridt, der har gjort ham interessant for en lang række klubber, og derfor er vi glade og stolte over, at vi er blevet enige med Hertha Berlin, så han nu kan prøve sig selv af i udlandet,« siger Michael Hemmingsen, der er sportschef i OB.

Oliver Christensen var førstemålmand ved sommerens EM-slutrunde for U-21 landshold, hvor Danmark blev slået ud i kvartfinalen af Tyskland.

Holdene skulle ud i en straffesparkskonkurrence for at finde en vinder.