Jess Thorup har fået forlænget sin kontrakt med FC Midtjylland.

Det meddeler Superligaens førerhold lørdag.

Han blev i 2015 træner i klubben - og den nye aftaler gælder nu frem til sommeren 2021.

»Vi er enormt glade for at kunne fortsætte samarbejdet med Jess, som vi har fuld tillid til, der kan indfri FC Midtjyllands sportslige ambitioner. Jess har bevist, at han kan udvikle holdet til at spille i toppen af Superligaen. Samtidig har han blik for at udvikle den enkelte spillers kompetencer – en evne vi tillægger meget stor betydning i FC Midtjylland,« siger sportschef Svend Graversen.

Selv siger Jess Thorup om den nye kontrakt: »Jeg har haft tre rigtig gode år i FC Midtjylland med et super team, som gør, at jeg har en fantastisk hverdag. Jeg er en del af en klub med ambitioner og store planer for fremtiden, og det vil jeg fortsat gerne være en del af.«

Han overvintrer i øjeblikket på førstepladsen i Superligaen med kun få uger til fodbold-forårets begyndelse.

»I en klub, hvor der er ambitioner om at blande sig i toppen år for år, vil der være gode og mindre gode perioder, og det har der også været i min tid. Jeg er utrolig glad for den tillid, klubben har vist mig gennem min tid i det midtjyske, og det tiltaler mig meget. Jeg er mere end klar til at tage endnu en tørn for klubben, og jeg er sikker på, vi i fællesskab kan skabe gode resultater, siger Jess Thorup.