Superligaklubben Vejle Boldklub har ansat rumæneren Constantin Galca som ny cheftræner, efter at Adolfo Sormani tirsdag stoppede. Det oplyser klubben på sin hjemmeside.

Superligabundproppen vinkede tirsdag farvel til klubbens italienske cheftræner, Adolfo Sormani, der selv sagde op efter en svær start på foråret.

Rumæneren har fået en etårig kontrakt.

Constantin Gâlcă har et spændende træner-cv. I 2015 førte han den rumænske storklub Steaua Bukarest til 'the double' - både mesterskab og sejr i pokalturneringen - i Rumænien.

Men alligevel fik han ikke sin kontrakt forlænget i den rumænske hovedstad - og siden har han arbejdet i blandt andet Espanyol og et par saudiske klubber.

Constantin Gâlcă har en flot aktiv karriere bag sig, hvor han turnerede rundt i især spanske klubber. Han har blandt andet spillet i Mallorca, Espanyol, Villarreal og Zaragoza. Han står desuden noteret for 68 landskampe for Rumænien.

Italienske Adolfo Sormani valgte tirsdag at trække sig fra cheftrænerposten, da han følte, at der skulle friske kræfter til at for hjælpe holdet i kampen for overlevelse i Superligaen.

Vejle rykkede op i landets bedste række i sommer, men oprykkerne har haft det svært og indtager sidstepladsen med to runder tilbage af grundspillet.

Gâlcă har angiveligt holdt øje med klubben i et par år og har gode minder om især en ikonisk spiller fra klubben.

»Jeg så Vejle Boldklub spille i efteråret 1985, da jeg var dreng. Her mødte de Steaua Bukarest, og Allan Simonsen scorede i Bukarest,« siger den nye Vejle-træner til klubbens hjemmeside.

»Allan Simonsen gjorde stort indtryk på mig. Den lille tekniker og den røde trøje satte aftryk i mig. Da Vejle Boldklub fik sin nye ejerkreds i 2016, begyndte jeg at holde øje med klubben igen, og derfor er jeg også klædt på til opgaven.«

Det er blot blevet til fire sejre i sæsonens hidtidige 24 ligakampe. Sormani kom til klubben i sommeren 2017. I første forsøg lykkedes det ham at sikre holdet oprykning til Superligaen.