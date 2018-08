Rafael van der Vaart har fundet sig en ny arbejdsgiver, efter at hans kontrakt med FC Midtjylland udløb tidligere i år.

Den hollandske profil fortsætter karrieren i Danmark og tørner fremover ud for superligaklubben Esbjerg, der lørdag har præsenteret hollænderen på et pressemøde kort før holdets kamp mod Randers.

Hovedpersonen selv glæder sig over sit skifte og er opsat på at bevise, at han stadig har, hvad der skal til.

»Alle ved, hvad jeg kan med en bold, og det vil jeg vise dem. Jeg giver altid alt, hvad jeg har, og jeg er virkelig taknemmelig for denne her mulighed. Jeg vil vise Danmark, at jeg stadig er en god spiller,« fortæller 35-årige Rafael van der Vaart til TV3 Sport.

Esbjerg fB glæder sig over deres nye signing, der har fået en 1-årig kontrakt.

»Det er en glædelig nyhed for EfB, at vi kan tiltrække en spiller, der har meritter som ham. Han er en god rollemodel for vores unge spillere, der kan lære meget af ham,« fortæller Esbjergs administerende direktør, Brian Knudsen, til klubbens hjemmeside.

Også Esbjergs cheftræner, John Lammers, glæder sig over signingen.

»Jeg er glad for, at vi har hentet Rafael. Han har en enorm erfaring og åbenlyse kvaliteter, og nu skal vi sørge for at få ham fit,« siger cheftræneren.

Skiftet til Esbjerg kommer ikke som den helt store overraskelse. Van der Vaart har i løbet af sommeren trænet med i den vestjyske klub uden at være på kontrakt.

35-årige van der Vaart skiftede i 2016 til FC Midtjylland. Her blev det dog aldrig til den helt store succes på banen for hollænderen, der på to år kun spillede 17 kampe for midtjyderne i Superligaen.

Rafael van der Vaart har gennem sin karriere blandt andet spillet for Tottenham, Hamburger SV og Real Madrid. Derudover har han spillet 109 landskampe for Holland og var blandt andet med ved VM i 2010, hvor det blev til et finalenederlag mod Spanien.

Derudover danner han uden for fodboldbanen par med håndboldspilleren Estavana Polman, der spiller for Team Esbjerg.