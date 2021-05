AGF-spilleren Casper Højer Nielsen skifter til en endnu unavngiven klub i udlandet.

Det meddeler AGF på klubbens hjemmeside.

Samtidig melder man, at den 26-årige back spiller sin sidste kamp for klubben på fredag, når AGF tørner sammen med AaB i duellen om en billet til europæisk fodbold i næste sæson.

- Med udsigterne til, at Casper Højer Nielsens kontrakt udløb til vinter, har vi fået en tilfredsstillende transfer, og det er et godt skifte for alle parter, som vi ønsker Casper al mulig held og lykke med, siger sportschef i AGF, Stig Inge Bjørnebye til klubbens hjemmeside.

Casper Højer Nielsen har været en succes i AGF. Foto: Henning Bagger Vis mere Casper Højer Nielsen har været en succes i AGF. Foto: Henning Bagger

Det har længe været rygtet, at venstrebacken ville skifte væk fra AGF, og nu er en aftale altså faldet på plads med en klub i udlandet.

- Højer har været en profil for os i flere sæsoner og har længe været en af de bedste og mest markante venstrebacks i 3F Superligaen, lyder det fra Stig Inge Bjørnebye.

- Jeg er stolt af den udvikling, vi har været igennem i min tid i klubben. Fra at være nummer 10 til nu at være med i toppen i de sidste par sæsoner, siger Casper Højer til agf.dk.

- Det har været en fantastisk rejse, som jeg er glad for at have været en del af. Men nu er det tid til noget nyt og til at prøve mig selv af i en ny klub, hvor jeg kan tage det næste skridt i min udvikling.

Den 26-årige back kom til Aarhus fra Lyngby i februar 2018. Det er blevet til 121 kampe for AGF. I dem har han scoret 11 mål og lagt op til 32 scoringer.

Allerede for knap tre uger siden meldte vi her på B.T., at Casper Højer Nielsen var tæt på den tjekkiske storklub Sparta Prag.

/ritzau/