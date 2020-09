En af sommerens store transfer-sagaer har nået sin afslutning. For nu står det klart, at Pione Sisto skifter til FC Midtjylland.

Det har Celta Vigo netop offentliggjort på sin hjemmeside.

'RC Celta og FC Midtjylland er nået til enighed om en transfer af den danske spiller Pione Sisto, der forlader 'de blå' efter fire sæsoner,' skriver den spanske klub.

Pione Sisto har været hovedperson i en af de mest heftige transfer-sager i Superligaens historie. I sidste uge blev han fløjet til København i privatfly og indlogeret på Hotel D'Angletere på FC Københavns regning.

Københavnerne havde forhandlet sig på plads med Celta Vigo og Sisto-lejren. Men den tidligere landsholdsspiller sprang fra kort før lægetjekket skulle gennemføres, og rejste tilbage til Spanien.

FC Midtjylland kom så på banen igen, hvilket nu har udmøntet sig i en aftale med de danske mestre.

Allerede natten til lørdag kunne B.T afsløre, at en aftale var kommet på plads, ligesom B.T også kunne bringe eksklusive billeder af Pione Sisto i lufthavnen fredag aften efter at have sagt farvel til holdkammeraterne i den spanske klub Celta Vigo.

Her gennemgik han et vellykket lægetjek, inden han satte sin underskrift på en kontrakt. En underskrift, der har vist, at Pione Sisto har valgt med hjeret, da han økonomisk får ringere vilkår, end hvis han havde skrevet under med københavnerklubben.

Pione Sisto landede fredag aften i københavn, hvor han mellemlandede, inden turen gik til Karup og et muligt skifte til FC Midtjylland.

Prisen mellem FC Midtjylland og Celta Vigo ligger ifølge B.T.s oplysninger på 16 millioner kroner.

Beløbet kan stige med 1,2 millioner euro, ni millioner kroner, hvis FC Midtjylland i kontraktperioden spiller sig i europæisk gruppespil. Det er ikke nok med blot et gruppespil, for at hele den sum sendes til Galicien.