OB har fundet klubbens nye cheftræner. Det bliver svenskeren Andreas Alm, som er købt fri i BK Häcken.

Det skriver Superliga-klubben på sin hjemmeside lørdag eftermiddag. Svenskeren har underskrevet en aftale på tre år, og han kalder sit nye arbejde en stor fornøjelse.

»Jeg bliver ydmyg, når jeg tænker på alle, der siden 1887 har støttet og arbejdet for klubben. Derfor er det en stor fornøjelse at skulle stå i spidsen for klubbens førstehold og arbejde hårdt på at skrive ny historie. De mennesker, jeg har mødt fra OB, udstråler ambition og stolthed, og kombineret med det potentiale, der findes i Odense og på hele Fyn, har missionen ubegrænsede muligheder,« siger den nye OB-træner i en pressemeddelelse.

Andreas Alm fortsætter sit arbejde i Sverige resten af maj, inden han starter i Ådalen til juni. Og det er sportschefen i OB, Michael Hemmingsen, meget glad for.

»Det er en god dag, og det er rigtig positivt, at vi nu har fundet vores cheftræner for de kommende tre år. Vi er rigtig glade for, at vi kan tiltrække en træner som Andreas Alm, som vi mener er yderst kompetent. Vi er glade for, at han kan se sig selv i OB, og at han kan følge vores fremtidige planer for klubben,« siger han og fortsætter:

»Vi har ansat Andreas, fordi vi synes, han er en rigtig dygtig træner, og fordi vi mener, at det er ham, der kan bringe os videre i løbet af de kommende tre år. Han står for en fremadrettet og fysisk tilgang til spillet, og på den måde passer han rigtig godt ind i den måde, som vi ønsker at spille fodbold på. Vi har præsenteret ham for vores tanker omkring en ensartethed i klubbens udtryk, og den måde vi gerne vil spille fodbold på, og det er Andreas klar på. Han kan se sig selv løse opgaven ud fra den strategi, som vi har vist ham, og vi er sikre på, at han er den rigtige til at føre den spillestil videre i de kommende tre år.«

I BK Häcken har Andreas Alm blandt andet vundet pokaltitlen, bronze i Allsvenskan og kvalificeret holdet til Europa League. Svenskeren håber at kunne sende OB i den rigtige retning.

»Nu håber jeg, at vi kan flytte OB endnu tættere på klubbens fulde potentiale og skabe gode oplevelser både hjemme i Odense og på de utallige udebaneture.«

Michael Hemmingsen har fungeret som cheftræner i de seneste måneder, efter OB sagde farvel til Jakob Michelsen.