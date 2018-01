Danny Amankwaa forlader FC København og skifter til Hearts i den skotske Premier League.

Det skriver FC København i en pressemeddelelse, og dermed bekræfter klubben det, som BT allerede skrev onsdag eftermiddag.

Danny Amankwaa, som primært har fået spilletid på kanten i københavnerklubben, har haft et par år med skader, og derfor har han haft svært ved at slå igennem i hovedstadsklubben.

Ståle Solbakken fortæller sine overvejelser.

»Danny var i 2015 og 2016 meget uheldig med alvorlige skader, og derfor forlængede vi i slutningen af 2016 også hans kontrakt med et år til sommeren 2018, så han kunne få den nødvendige ro til at genoptræne, siger Ståle Solbakken i pressemeddelelsen og fortsætter:

»Han kom også stærkt tilbage sidste år og havde flere gode indhop i efteråret, men han fylder 24 i næste uge og for at tage det næste skridt i sin udvikling, har han brug for mere spilletid, end vi kan tilbyde ham. Derfor har vi længe haft en åben dialog om hans fremtid, og det er nu faldet på plads med skiftet til den skotske Premier League.«

I toppen af artiklen kan du se eksperterne vurdere, hvad der skal til i FC København.

Den norske manager siger, at FC København ikke har forlangt en overgangssum for Danny Amankwaa, selv om der er seks måneder tilbage af kontrakten. På den måde har den 24-årige Amankwaa fået mulighed for at søge spilletid et nyt sted, og det sætter han pris på.

»Jeg har haft en masse gode år i FCK med store oplevelser og fantastiske holdkammerater, trænere og fans, der har hjulpet mig langt og som jeg skylder en stor tak. Jeg havde drømt om et stort gennembrud i FCK, men jeg har haft nogle skader, der er kommet i vejen for det nogle gange. Jeg har brug for at få en masse kampe på højt niveau for at udvikle mig optimalt og det går jeg nu efter at få et andet sted,« siger Amankwaa.

Amankwaa spillede 99 kampe for FC København og har været med til at vinde masser af titler, nemlig tre mesterskaber og tre pokaltitler.