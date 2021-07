Den polske Liverpool-keeper med fortid i AGF skifter til FCK.

Det oplyser FCK i en pressemeddelelse.

22-årige Kamil Grabara har skrevet under på en femårig aftale med hovedstadsklubben og er dermed på kontrakt hos FCK til sommeren 2026.

Sportsdirektør Peter 'PC' Christiansen kender polakken fra sin tid i AGF.

»Kamil er en meget talentfuld målmand og en stærk karakter med altid høje ambitioner på holdets og egne vegne. Han er aldrig tilfreds og presser altid sig selv og sine holdkammerater fremad,« siger han i pressemeddelelsen og fortsætter:



»Han har vist sit værd i både Superligaen og hos Huddersfield, ligesom Liverpool har haft forlænget hans aftale undervejs i hans tid der, hvilket også vidner om kvalitet. Nu får han et mere fast ståsted, og vi ser ham som klar styrkelse af vores keeperteam, som han tilføjer nogle nye dimensioner, som giver vores spil andre facetter og muligheder både defensivt og offensivt,« siger han.

Grabara er godt kendt i Danmark efter sine to ophold i AGF, og nu ser han frem til en ny tørn hos FCK.

»Jeg kender klubben fra min tid i Danmark, og jeg har prøvet at spille i Parken som modstander. Det er et fantastisk sted at være fodboldspiller, og jeg glæder mig til at prøve det som FCK-spiller,« siger Grabara og tilføjer:



»Jeg kommer for at vinde titler og komme ud og spille med de bedste i verden for F.C. København, men jeg kommer også for at blive en bedre målmand. Jeg ved, at konkurrencen er hård i denne klub, men jeg er klar til at knokle på træningsbanen og være en del af holdet, så vi alle udvikler os,« siger han.

Dermed bliver han ikke den første polske spiller i FCK og heller ikke engang den første Kamil. For Grabara bliver holdkammerat med landsmanden Kamil Wilczek i FCK.