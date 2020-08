16-årige Jeppe Kjær er blevet solgt til storklubben Ajax Amsterdam, oplyser AC Horsens.

Som B.T. tidligere på måneden kunne afsløre, var det Ajax, der var klar til at smide kassen for det unge talent. Og Horsens oplyser da også, at der er tale om et rekordsalg for klubben.

»Det her er tæt på den ultimative case for alle parter, og vi kan kun ønske Jeppe Kjær, familien og Ajax stort tillykke med det her drømmeskifte. Han kommer ned til en klub, der har fuldstændig styr på alle detaljer i forhold til unge spillere, og han får de bedste rammer, han kan ønske sig.«



»Jeg er ikke i tvivl om, at han er en storspiller i svøb, og han har mentaliteten til at håndtere det og gå hele vejen. Det har han om nogen også fortjent, og jeg er lykkelig på hans vegne,« siger AC Horsens-manager, Bo Henriksen, i en pressemeddelelse.

Jeppe Kjær har sat sin underskrift på en treårig aftale med den hollandske storklub, der også bekræfter handlen på sin hjemmeside. Her fremgår det, at Kjær vil starte op på klubbens U18-mandskab.

»Han er en taletfuld, kreativ og offensiv spiller. Han kan spille på kanten, men han fungerer også meget godt på midtbanen. Hos Ajax U18 vil vi give ham masser af tid til at blive vant til miljøet, til den nye klub og til det nye niveau. Vi håber, han kan tage skridtene videre på kort tid,« siger Head of Youth Scouting, Casimir Westerveld, til hollænderens hjemmeside.

B.T. har tidligere kunnet fortælle, at Jeppe Kjær-handlen ville blive et historisk salg for klubben. Horsens kan se frem til to millioner euro - cirka 15 millioner kroner - og derudover kommer mulige bonusser i samme størrelsesorden.

»For os som klub er det klart det største salg nogensinde, og det bliver svært at overgå. Det kan vi godt tillade os at være stolte over i de her tider, hvor klubberne stadig kæmper med de økonomiske konsekvenser i forhold til COVID-19,« lyder det fra Bo Henriksen.

Jeppe Kjær debuterede i denne sæson som den yngste Superliga-spiller nogensinde.