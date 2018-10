FC Midtjyllands mesterskabstræner Jess Thorup er onsdag blevet solgt til Belgiske K.A.A. Gent.

Det oplyser FCM på sin hjemmeside.

Jess Thorup nåede at være i FC Midtjylland i knap tre år. Men nu er det altså tid til at rykke videre fra den midtjyske hede.

»Gent rettede henvendelse til os med henblik på at tilknytte Jess Thorup, og for Jess er det en stor ambition at prøve sig selv af i en udenlandsk liga. Med tanke på den dedikerede og loyale indsats han har leveret for og i FC Midtjylland, ønskede vi selvfølgelig ikke at stå i vejen for ham. Derfor indledte vi forhandlinger med Gent, og disse forhandlinger har nu ført en aftale med sig,« siger sportschef Svend Graversen til FCM.dk.

Selv er cheftræneren glad for, at det, han selv kalder for en drøm, nu går i opfyldelse.

»Det har været fantastisk for både min familie og jeg at blive en del af FCM-familien, og mit skifte skal ses som et tilvalg af en drøm og bestemt ikke et fravalg af FC Midtjylland,« siger Jess Thorup til FCM.dk

Han kalder skiftet til belgisk fodbold en stor mulighed, som han muligvis ikke ville få igen. Og selvom valget altså virker til at have været let, så er han stadig glad for, at han efterlader FC Midtjylland i en god forfatning på Superligaens førsteplads.

Jess Thorup har skrevet under på en treårig kontrakt i K.A.A. Gent, og han tiltræder med øjeblikkelig virkning. I stedet bliver det FC Midtjyllands nu tidligere U19-træner Kenneth Andersen, der bliver cheftræner for ulvene.