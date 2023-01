Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Mathew Ryan er fortid i FC København.

Hovedstadsklubben har solgt den australske målmand til den hollandske klub, AZ Alkmaar.

Det oplyser FCK på sin hjemmeside.

Søndag skrev vi her på B.T., at den 30-årige keeper var tæt på skiftet. Nu er det blevet til virkelighed.

Således fik Mathew Ryan kun et halvt år i FC København. Han kom til klubben i sommer fra Premer League-mandskabet Brighton, da den polske målmand Kamil Grabara blev skadet i slutningen af juli.

Australieren gik direkte ind i startopstillingen og gjorde det godt.

Men da Kamil Grabara i oktober kom tilbage fra sin hovedskade, strøg han ind foran Mathew Ryan, og det gav en del skærmydsler i hovedstadsklubben.

Ikke desto mindre er sportsdirektør Peter Christiansen glad for, at han hentede den australske landsholdskeeper til klubben.

»Han har præsteret meget stærkt for os og var en profil for os i Champions League-kvalifikationen. Det vil altid gøre ham til en del af vores historie, og vi har været meget glade for at have ham.«

»Efter Kamil blev kampklar igen før forventet, så har spilletiden været begrænset for Maty og han har gjort det klart, at han ønsker at spille mere fast, end han gør hos os,« siger Peter Christiansen.

Da Kamil Grabara kom tilbage og overtog målmandsposten efter sin skade, opstod der er en konflikt mellem de to keepere.

Mathew Ryan mente, at han var blevet bænket på grund af en politisk beslutning i FCK. Og Grabara svarede igen under VM, hvor polakken var med på et afbud.

Da Mathew Ryan for Australien lavede en fejl i ottendedelsfinalen mod Argentina, blev han hånet af Grabara på Twitter.

'Det må helt sikkert have været politik,' skrev Grabara sarkastisk.

Siden har FCK-træner Jacob Neestrup forsøgt at lukke ned for balladen, men der var iskold luft mellem de to målmænd, da træningen forleden blev genoptaget efter juleferien.

»Vi gav hånd, da vi kom tilbage, og det har i bund og grund været det. Det er selvfølgelig ret velkendt, at forholdet er temmelig ikkeeksisterende, men det har aldrig været et problem på træningsbanen. Det handler bare om at fokusere på bolden igen,« sagde Mathew Ryan.

På det tidspunkt afslørede Ryan, at han lå i forhandlinger med en ny klub. De forhandlinger er der hermed kommet en aftale ud af.