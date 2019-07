Historierne har været der længe, og nu er det omsider officielt. At Jesse Joronen skifter FC København ud med Brescia og Serie A.

»Vi har været meget tilfredse med Jesse, der har gjort det godt for os i den forgangne sæson,« siger manager Ståle Solbakken til klubbens hjemmeside og fortsætter.

»Ikke mindst i kampene mod Atalanta leverede han præstationer på meget højt niveau og holdt clean sheet over to kampe plus forlænget spilletid mod det mest scorende hold i den seneste sæson i Serie A.«

B.T. kunne tidligere på ugen fortælle, at Jesse Joronens skifte til Brescia stadig levede, selv om der længe havde været radiotavshed. Og det skyldtes, at Brescia nu havde fået styr på en licens, der betød, at de kunne betale de fem millioner euro, som Jesse Joronen koster at købe fri.

Opdateres...