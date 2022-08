Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Den danske landsholdsspiller Mohamed Daramy er tilbage i FC København.

Her har den 20-årige offensivspiller nemlig skrevet under på en lejekontrakt for resten af sæsonen.

Det skriver klubben på sin hjemmeside.

Dermed vender Daramy hjem til den danske hovedstadsklub efter blot en enkelt sæson i hollandske Ajax.

Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Foto: Mads Claus Rasmussen

Et skifte, som hovedpersonen da også ser frem til.

»Det bliver dejligt at komme hjem til København igen, hvor jeg ser frem til at gøre alt, jeg kan, for at genvinde mesterskabet, vinde pokalen og jagte Champions League,« siger Daramy og tilføjer:

»Jeg ved, hvad der bliver forventet af mig, og jeg ved, at jeg skal arbejde hårdt for at leve op til det. FCK er på mange måder et hjem for mig, og jeg glæder mig til at se alle igen og ikke mindst fansene i Parken.«

Samme glæde er der også at spore hos klubbens sportsdirektør, Peter 'PC' Christiansen.

»Det her er en god løsning for både os, Ajax og Mohamed. Vi får en spiller af meget høj kvalitet, som kender klubben indefra og kan bidrage med det samme i en periode, hvor vi har mange store ting på tallerkenen,« lyder det.

Det var mandag, at B.T. kunne afsløre, at Mohamed Daramy var på vej til at skifte hjem til FC København efter blot et enkelt år i Amsterdam.

Tirsdag aften landede den danske stjerne så i Roskilde Lufthavn – til stor jubel fra adskillige FCK-fans.

Daramy træner allerede med sine 'gamle' holdkammeraterne onsdag, skriver klubben.