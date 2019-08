FC København køber angriberen Michael Santos.

De danske mestre oplyser i en pressemeddelelse, at man har hentet den uruguayanske angriber i spanske Malaga og udstyret ham med en kontrakt frem til sommeren 2023.

Tirsdag kunne B.T. afsløre, at FC København havde fundet en ny mand til angriberposten.

26-årige Santos tiltræder med øjeblikkelig virkning på en aftale frem til sommeren 2023, meddeler FCK.

FC København er i øjeblikket ramt af et sandt skadeshelvede på netop angriberposten.

Mandag blev det meldt ud, at Dame N'Doye kan være ude resten af året.

Onsdag blev situationen forværret hos de forsvarende danske mestre, da også Jonas Wind er meldt ude i længere tid efter et vrid i foden til træningen tirsdag.

Dermed er begge FCK's foretrukne angribere i denne sæson ude med længerevarende skader, og Santos skal være med til at lappe det hul, som skaderne har efterladt.

»Vi er ekstremt hårdt ramt med N'Doye og Jonas' alvorlige skader, og det har gjort, at vi har valgt at rykke hurtigt for at sikre mere bredde og kvalitet som supplement til Pieros, Mo (Mohamed Daramy) og Fischer helt fremme,« siger Ståle Solbakken i pressemeddelelsen.

Michael Santos kom til Malaga fra hjemlandet i 2016, men han har de to seneste sæsoner været udlejet til henholdsvis Sporting Gijón og Leganés.

Han står desuden noteret for to landskampe for Uruguay.

Skiftet til en mindre liga i Skandinavien skræmmer ham ikke.

»Jeg er meget glad for denne mulighed. FC København er en internationalt kendt klub, som har lavet flotte resultater i de europæiske turneringer gennem mange år. Det er en klub, der spiller med om mesterskabet hver sæson,« siger Michael Santos.

»Jeg har hørt masser af godt om klubben og kender selvfølgelig min landsmand Varela. Jeg glæder mig meget til at komme i gang og bidrage til klubbens succes i fremtiden.«