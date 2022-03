Der er landet en ny spiller i FC København.

For den svenske landsholdsspiller Viktor Claesson skifter nemlig til hovedstadsklubben på en kontrakt gældende for resten af denne sæson.

Det oplyser klubben i en pressemeddelelse.

30-årige Claesson kommer fra russiske Krasnodar, hvor hans kontrakt er blevet ophævet efter Ruslands invasion af Ukraine.

»Viktor var havnet i en uheldig situation på grund af krigen i Ukraine, der gjorde, at han ikke længere ønskede at spille i russisk fodbold,« siger FC Københavns sportsdirektør, Peter 'PC' Christiansen og tilføjer:

»De ulykkelige omstændigheder har gjort, at vi har kunnet tilknytte ham frem til sommer. Til den tid har vi haft mulighed for at se hinanden an, og så tager vi dialogen om, hvorvidt samarbejdet skal fortsætte.«

Hovedpersonen selv er da også glad for sit skifte efter nogle turbulente uger, hvor han ikke kunne se nogen anden udvej end at forlade Rusland.

»Jeg kunne ikke se mig selv fortsætte i russisk fodbold efter de ting, der er sket i Ukraine, og derfor blev jeg enig med klubben om, at vi ophævede aftalen,« siger Viktor Claesson og fortsætter:

»Jeg er meget glad for, at jeg nu får muligheden i FC København, som jeg selvfølgelig kender rigtig godt fra en masse svenske landsholdskammerater gennem årene.«

Den svenske landsholdsspiller har spillet 58 landskampe og scoret 11 mål i den svenske trøje.

Senest spillede han den første time af Sveriges VM-playoff mod Tjekkiet torsdag i sidste uge.