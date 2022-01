FC København har forstærket sig med angriberen Khouma Babacar, som skifter fra den italienske Serie A-klub Sassuolo.

Det oplyser FCK i en pressemeddelelse.

Den 28-årige angriber har skrevet under på en aftale, der holder ham i den københavnske klub frem til sommeren 2025.

»Vi er meget tilfredse med, at det er lykkedes at få en aftale på plads med Babacar, for vi var ikke de eneste, der havde fået den tanke,« siger sportsdirektør Peter Christiansen og fortsætter:

»Han er en kvalitetsspiller med masser af power og målfarlighed, og han bringer nye færdigheder til vores udvalg af angribere.«

Senegalesiske Khouma Babacar ankom som ungdomsspiller til italiensk fodbold og første destination var Fiorentina, hvor han fik sit gennembrud på seniorniveau efter en række lejemål, inden han blev solgt til Sassuolo.



I alt er det blevet til 166 kampe i Serie A, hvor han er noteret for 39 mål og 14 assists. Det er også blevet til 20 kampe og otte mål i Europa League.



Senest har Babacar været udlejet til den tyrkiske Süper Lig-klub Alanyaspor, hvor han spillede 45 kampe og scorede 18 mål.

Babacar får trøje nummer 11 og træner med sine nye holdkammerater fra på mandag.